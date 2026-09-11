El anuncio de VTV sobre el programa de Henrys Silva a menos de un mes de su estreno

Venezolana de Televisión (VTV) anunció este jueves que su recién estrenado programa Con Silva de Noche, conducido por el animador Henrys Silva, cambiará su horario para transmitirse ahora de 9:00 p. m. a 10:30 p. m.

Durante la emisión, Silva explicó que «a petición del público» se decidió extender el espacio media hora más, pues inicialmente estaba pautado en el bloque de 9:00 p. m. a 10:00 p. m.

Asimismo, reiteró que la producción saldrá al aire de lunes a viernes, a excepción de los miércoles.

#EnVideo📹| A petición del público, Con Silva de Noche estrena nuevo horario de 9:00 P.M., a 10:30 P.M. para seguir llevando alegría y sano entretenimiento a toda la familia venezolana. pic.twitter.com/2Rk3yU7V8C — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) September 11, 2026

Esta ampliación del programa de Henrys Silva coincidirá con el debut del nuevo espacio que conducirá el también animador Leonardo Villalobos a partir del próximo lunes, 14 de septiembre, en la pantalla de Globovisión.

Silva encabeza este proyecto como parte de la «renovación» de la grilla que busca implementar VTV con el fin de llevar entretenimiento y música a los hogares venezolanos.

«Hoy en este corazón reina el agradecimiento pleno, de la mano del amor por lo que hacemos y nos apasiona. Renacemos, Venezuela, y lo digo en nombre propio y en el de esta planta televisiva. Queremos que reciban este aporte al entretenimiento con el corazón abierto, porque esto está pasando gracias a ustedes y pensando en ustedes, para que lo disfruten en familia desde ¡Venezuela toda! ¡Arriba!», expresó Silva durante la transmisión inaugural.

«Desde este estudio de Venezolana de Televisión llevamos hasta sus hogares una bocanada de aire fresco, un show cargado de mucho amor por nuestra gente y por lo que nos apasiona hacer: televisión de calidad de la mano del respeto, entendiendo con responsabilidad que debemos proporcionar a la audiencia herramientas televisivas que brinden el mejor y más sano entretenimiento», añadió.