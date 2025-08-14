Caraota Show

EN VIDEO: Mirla Castellanos y Rummy Olivo cantaron en un restaurante de España, venezolanos no aguantaron las lágrimas

Kimberly Montilla
Por Kimberly Montilla
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La música venezolana volvió a brillar fuera de nuestras fronteras. En un emotivo encuentro sobre el escenario en España, Mirla Castellanos, conocida como La Primerísima, y la cantautora de música llanera Rummy Olivo unieron sus voces para interpretar “Venezuela”, un icónico tema que desató las lágrimas de los venezolanos que se encontraban en el lugar.

“Ver a la Primerísima Mirla Castellanos y a Rummy interpretando este tema juntas desde Madrid, España, fue algo que nos aguó el guarapo” escribió la cuenta oficial del local.

El momento, que rápidamente se viralizó en redes sociales, estuvo cargado de emoción y recuerdos. Videos compartidos en Instagram, TikTok y X (antes Twitter) muestran a los asistentes coreando cada palabra, mientras en los comentarios abundaban frases como “me transportó a mi infancia” y “esto es orgullo venezolano”.

En cuestión de horas, los videos alcanzaron miles de reproducciones, consolidando el momento como uno de los más comentados entre la comunidad venezolana en España.

Rummy Olivo también compartió un video donde sus fanáticos esperan con ansias que llegara a Madrid y agradeció «la oportunidad de homenajear a nuestra grande @mirlalaprimerisima, queridísima y admirada por todos» escribió en Instagram.

No es la primera vez que artistas venezolanos logran conectar emocionalmente con su público en el extranjero, pero este dúo femenino ha dejado claro que la música sigue siendo uno de los lazos más poderosos entre los migrantes y su país natal.

 

 

