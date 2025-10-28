Dulce María, ex RBD, espera su segundo hijo: Así reveló la noticia a sus casi 40 años

Caraota Show

Dulce María, cantante y actriz mexicana, recordada por su papel en Rebelde, anunció que está embarazada de su segundo bebé junto a su esposo, el cineasta Paco Álvarez, con quien se casó en 2019.

“Les compartimos la noticia más hermosa del mundo. Te amo, Dulce María. La familia crece y yo soy el hombre más feliz del universo”, escribió Álvarez en sus redes, confirmando la feliz noticia.

Horas después, la artista de 39 años, publicó en Instagram una serie de fotografías en blanco y negro para la revista Marie Claire, donde deja ver su vientre ligeramente abultado y una silueta que resalta los primeros cambios en su cuerpo.

Por ahora, la pareja no ha revelado el sexo del bebé, pero los seguidores ya celebran la llegada del nuevo integrante.

Hace cinco años, la artista compartió con el público cada etapa del nacimiento y crecimiento de su primera hija, María Paula, quien incluso la acompañó durante la gira del reencuentro de RBD. Ahora, la pequeña se prepara para ser hermana mayor.

La reacción de su buena amiga Anahí no tardó en llegar, unidas por años de experiencias compartidas y por el vínculo de la maternidad, escribió emocionada: “¡Ya podemos gritarlo al mundo entero! Dios y sus tiempos perfectos”, reflejando la alegría que le provoca esta nueva etapa en la vida de Dulce María.

¿HABRÁ REENCUENTRO DE RBD?

Aunque los fans no dejan de soñar con otra reunión, Dulce María lo ha descartado por completo. Durante un reciente evento organizado por Glamour México, la cantante fue tajante al afirmar que el ciclo de RBD ya está cerrado.

“Creo que cerramos un ciclo. Hay que estar agradecidos por todo lo que vivimos, por haber podido compartirlo dos veces. Me quedo con la paz y con las cosas buenas”, dijo.

