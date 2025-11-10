Dua Lipa conmovió a los argentinos cantando icónica canción de Soda Stereo

Dua Lipa conmovió a los fanáticos argentinos durante la primera noche del Radical Optimism Tour, llevado a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires, gracias a su inesperada interpretación de la canción «De Música Ligera», de la inolvidable banda de rock Soda Stereo.

La estrella británica primero repasó sus grandes éxitos en un show enérgico, que combinó coreografías elaboradas, impacto visual y una puesta en escena internacional.

El espectáculo, sostenido por una producción de primer nivel, marcó el inicio de una gira global que confirma el alcance de la artista y la sintonía con sus seguidores.

Pero el momento más resonante de la velada llegó cuando Dua Lipa sorprendió a los presentes al interpretar la icónica canción de la recordada banda argentina.

La elección no fue casual, ya que hace poco tiempo la cantante británica compartió en sus redes sociales que finalizó un curso de español, aprendizaje que lució al cantar la letra a la perfección y sumarle su propia impronta.

GESTO VIRALIZADO EN LAS REDES

El gesto se transformó en tendencia y la conexión con el público fue inmediata. La ovación atravesó todo el estadio y los fanáticos celebraron tanto su respeto por la cultura local como la soltura con la que llevó adelante el clásico de Gustavo Cerati, según reseñó Infobae.

La interpretación de Dua Lipa no solo representó un homenaje explícito a la historia del rock argentino, sino que selló la comunión entre la cantante y el estadio, que coreó cada estrofa de la canción junto a la estrella pop.

La noche en el Monumental, casa del equipo River Plate, quedó marcada por la energía, el cruce de culturas y un tributo inesperado en perfecto español, con la impronta personal de una de las figuras más relevantes de la música en la actualidad.