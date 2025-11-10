Caraota Show

Dua Lipa conmovió a los argentinos cantando icónica canción de Soda Stereo

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Captura de video

Dua Lipa conmovió a los fanáticos argentinos durante la primera noche del Radical Optimism Tour, llevado a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires, gracias a su inesperada interpretación de la canción «De Música Ligera», de la inolvidable banda de rock Soda Stereo.

Contents

La estrella británica primero repasó sus grandes éxitos en un show enérgico, que combinó coreografías elaboradas, impacto visual y una puesta en escena internacional.

Leer Más

EN ARGENTINA | Influencer fue asesinada por compañero de la universidad al no ser correspondido sentimentalmente
Influencer fue asesinada por compañero de la universidad a quien no correspondió sentimentalmente
Agredió brutalmente a un árbitro en un partido y decidió quitarse la vida cuando se hicieron públicas las imágenes
Después del éxito de Barbie filtran la megalista de películas sobre juguetes que prepara Mattel

El espectáculo, sostenido por una producción de primer nivel, marcó el inicio de una gira global que confirma el alcance de la artista y la sintonía con sus seguidores.

LEA TAMBIÉN: VIDEO: IMPRESIONANTE Y MULTITUDINARIO HOMENAJE A JUAN GABRIEL REUNIÓ A MÁS DE 170 MIL PERSONAS EN CIUDAD DE MÉXICO

Pero el momento más resonante de la velada llegó cuando Dua Lipa sorprendió a los presentes al interpretar la icónica canción de la recordada banda argentina.

La elección no fue casual, ya que hace poco tiempo la cantante británica compartió en sus redes sociales que finalizó un curso de español, aprendizaje que lució al cantar la letra a la perfección y sumarle su propia impronta.

GESTO VIRALIZADO EN LAS REDES

El gesto se transformó en tendencia y la conexión con el público fue inmediata. La ovación atravesó todo el estadio y los fanáticos celebraron tanto su respeto por la cultura local como la soltura con la que llevó adelante el clásico de Gustavo Cerati, según reseñó Infobae.

La interpretación de Dua Lipa no solo representó un homenaje explícito a la historia del rock argentino, sino que selló la comunión entre la cantante y el estadio, que coreó cada estrofa de la canción junto a la estrella pop.

La noche en el Monumental, casa del equipo River Plate, quedó marcada por la energía, el cruce de culturas y un tributo inesperado en perfecto español, con la impronta personal de una de las figuras más relevantes de la música en la actualidad.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La Vinotinto sub-17 logró su pase a la siguiente ronda del Mundial de la categoría por esta combinación de resultados
La Vinotinto sub-17 logró su pase a la siguiente ronda del Mundial de la categoría por combinación de resultados
Deportes
Panamá solicitará extradición de hombre vinculado a atentado terrorista donde murieron 21 personas, tras confirmar su arresto en Venezuela
Panamá solicitará extradición de hombre vinculado a atentado terrorista donde murieron 21 personas, tras confirmar su arresto en Venezuela
Mundo
Saren habilitó la emisión de partidas de nacimiento digitales desde cualquier lugar del mundo con estos sencillos pasos
Saren habilitó la emisión de partidas de nacimiento digitales desde cualquier lugar del mundo con estos sencillos pasos
Venezuela