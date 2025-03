Disney lanzó el esperado tráiler de «Otro Viernes de Locos» con el regreso de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan

Disney lanzó el primer tráiler y el póster de Otro Viernes de Locos (Freakier Friday), confirmando que la película llegará exclusivamente a los cines el 8 de agosto de 2025, 22 años después de la original.

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan volverán a interpretar a Tess y Anna Coleman, el dúo madre-hija que en 2003 protagonizó un inesperado intercambio de cuerpos tras un misterioso hechizo. La primera entrega, una comedia familiar llena de enredos y momentos entrañables, se convirtió en un clásico del cine de los 2000, y ahora, la historia regresa con un giro aún más alocado.

En esta nueva entrega, la trama se sitúa varios años después del primer filme. Anna, ahora adulta y con una hija propia, enfrenta los desafíos de formar una nueva familia. Sin embargo, cuando parece que la situación no puede ser más complicada, otro hechizo inexplicable provoca un nuevo intercambio de cuerpos. Esta vez, no solo Tess y Anna se ven afectadas, sino que cuatro personas terminan cambiando de lugar.

El tráiler de Otro Viernes de Locos adelanta una mezcla de comedia, confusión amorosa y números musicales que evocan la nostalgia de la primera película, según reseñaron portales especializados.

This summer is about to get F̶r̶e̶a̶k̶y̶ FREAKIER. 💜💚

Watch the trailer for Freakier Friday and experience it only in theaters August 8. pic.twitter.com/4K6dSGybRw

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) March 14, 2025