Desde Michael Jordan a Don Omar: las felicitaciones a Venezuela por el campeonato del Clásico Mundial

La selección de Venezuela hizo historia en la noche del martes al ganar su primer título el Clásico Mundial de Béisbol. Este hito no ha pasado desapercibido y varias figuras internacionales felicitaron a los campeones.

Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, felicitó en sus redes sociales a criollo William Contreras. «El primero, pá siempre. Hace historia con el oro para Venezuela», dijo en Instagram.

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El reguetonero puertorriqueño Don Omar se pronunció en sus redes sociales y felicitó a la selección de Venezuela. «Campeones del mundo. Lo que hicieron hoy va más allá de un campeonato. Le recordaron al mundo de qué está hecho su pueblo», indicó.

«Hoy me uno a su celebración porque sé lo que vale una victoria así. Sé lo que significa cargar con la esperanza de un país entero. Felicidades a su selección por una hazaña histórica», dijo en X (Twitter).

🇻🇪 Venezuela, Campeones del MUNDO.

Lo que hicieron hoy va más allá de un campeonato. Le recordaron al mundo de qué está hecho su pueblo. Hoy me uno a su celebración porque sé lo que vale una victoria así. Sé lo que significa cargar con la esperanza de un país entero.… pic.twitter.com/T8J6ohZvPn — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) March 18, 2026



Al igual que en otras ocasiones, Don Omar no pudo ocultar el amor que siente por Venezuela. «Mi respeto, mi admiración y mi abrazo para un país que nunca ha dejado de creer. Con cariño, su hermano», añadió el músico.

MÁS FELICITACIONES

El puertorriqueño Daddy Yankee felicitó al manager venezolano, Omar López. Luego, Ricky Martin se sumó a la ola de celebraciones y dijo en su Instagram: «todos con Venezuela», junto a unas pelotas de béisbol. «Felicidades, Venezuela», afirmó, por otra parte, el cantante Luis Fonsi.

Uno de los festejos más importantes fue el de Olga Tañón, quien subió un video de los jugadores celebrando el título. La cantante hizo varias publicaciones sobre el partido y, poco antes del juego, grabó un metraje bailando con la bandera de Venezuela.

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La selección de Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final de Clásico Mundial y anotó su nombre en la historia del béisbol, puesto que se trata de su primer título absoluto en la competencia.