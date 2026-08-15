Desde la celebración íntima hasta la cláusula prenupcial: se filtran detalles de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Desde que, a través de redes sociales se conoció de la boda sorpresa entre el astro Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, comenzaron a salir detalles sobre la ceremonia íntima. Ahora, un documento del registro civil permitió conocer novedades sobre cómo fue el esperado “sí, quiero”.

La primera incógnita resuelta es la fecha y, sobre todo, la hora. Cristiano y Georgina se casaron el martes, 11 de agosto, a las 13:30 horas. Y no fue al azar, ya que, exactamente un año antes, el 11 de agosto de 2025, la pareja anunció públicamente su compromiso matrimonial.

El enlace llegó justo cuando se cumplía el primer aniversario de aquella noticia. Ese día Georgina mostró por primera vez su anillo de compromiso.

La boda se celebró además en una mansión de Quinta da Marinha en Cascais, en Portugal. Una localidad vinculada a la nueva vida de la pareja en su país. La documentación apunta además a la propiedad que Cristiano y Georgina tienen la zona.

Otro aspecto que demuestra la máxima discreción que el futbolista quería tener era la lista de invitados.

El documento del Registro Civil revela que solo cuatro personas actuaron como testigos del matrimonio. Además de contar con la presencia de los cinco hijos de la pareja. La hermana de Georgina, Ivana; el amigo de toda la vida de Cristiano, Miguel Paixao; y José Rodríguez Sangil y Mónica González Martínez, amigos de la pareja.

La madre de Cristiano, Dolores Aveiro, y sus tres hermanos, Hugo, Elma y Katia, no estuvieron presentes en la íntima ceremonia civil. La registradora María Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, viajó desde la ciudad de Oporto, en el norte de Portugal, a Cascais para oficiar la ceremonia.

Otro detalle es que el 10 de agosto, un día antes de la ceremonia, firmaron un acuerdo prenupcial. Allí definieron su régimen patrimonial en una notaría pública de Lisboa.

La pareja decidió mantener separados sus bienes prenupciales, pero en régimen de gananciales. Es decir, durante el matrimonio los beneficios obtenidos por ambos les corresponden en reparto igualitario.