VIRAL: ¡Escándalo! Filtraron video íntimo de influencer trans Wendy Guevara: «Es algo que hacemos todos», dijo

La influencer mexicana Wendy Guevara, una popular creadora de contenido, se encuentra envuelta en un escándalo después de que este fin de semana se filtró en redes sociales un video íntimo de ella.

Guevara sorprendió a decenas de miles de fanáticos cuando un video íntimo fue publicado el domingo en su propia cuenta de Instagram. En las imágenes se puede ver a la influencer teniendo intimidad con un hombre.

El video se viralizó en cuestión de horas, puesto que Guevara tiene casi ocho millones de seguidores en Instagram. Aunque el metraje fue eliminado, varios internautas lo grabaron y compartieron en otras plataformas.

Pocas horas después, Guevara hizo una transmisión en vivo y rompió el silencio respecto a la polémica. Desde un principio, la influencer aseguró que su cuenta de Instagram fue hackeada y alguien publicó el video.

«Es algo que hacemos todos, pero a muy pocos no violan la privacidad (…) ¿Qué hago yo? No está en mis manos. Se metieron a mi Instagram y de ahí lo subieron», dijo Guevara. «Había un perfil ahí adentro», aclaró.

GUEVARA: QUE PIENSEN LO QUE QUIERAN

Algunos internautas especularon en redes sociales que Guevara podría haber publicado en video para generar atención e interacciones en redes. Sin embargo, Guevara insistió en que no se trató de un plan de marketing.

«Hay gente que va a especular y decir miles de cosas como “todo hace que te hagas más famosa”. Bueno, si subieron un video de Kim Kardashian, ¿yo qué me puedo esperar?. Yo soy una simple mortal a su lado», acotó.

Guevara concluyó que no dará mayor atención a esta clase de comentarios, a la vez que pidió normalizar las relaciones íntimas. «Que piensen lo que quieran de mí (…) No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar», sentenció.

El video de Guevara sigue circulando en varias redes sociales, mientras que sus fanáticos le manifestaron su apoyo ante esta violación de su privacidda. Hasta el momento, se desconoce quién hackeó su cuenta o si hay una investigación al respecto.

