De posibles represalias por hablar de ICE a su ruptura con Feid: Las duras confesiones de Karol G

La cantante Karol G señaló que fue advertida de posibles represalias de pronunciarse con mayor libertad sobre las acciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha estado llevando a cabo en el país.

«La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’… ¿Por qué?, porque si dices algo, tal vez recibas una llamada el día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’. Te conviertes en carnada de algunas personas que quieren demostrar su poder», dijo la colombiana.

Durante una entrevista con la revista Playboy, la artista admitió que si dijera la frase popular «ICE Out», su equipo «la mataría».

Sin embargo, sostuvo que aún así estaría dispuesta a hacerlo. «Para ser honesta, es algo que sobrepasa los límites de lo que debo hacer para protegerme. Pero, al fin y al cabo, ¿cuál es mi papel si estoy en esta situación? ¿Qué impacto real tiene decir ‘ICE Out’ en comparación con otra cosa que pueda tener un impacto real en mi comunidad?», dijo la ‘Bichota’, quien hará historia este domingo como la primera cantante latina en encabezar el Festival de Coachella.

LA RUPTURA DE KAROL G Y FEID

Por otra parte y tras meses de especulaciones, Karol G confirmó el fin de la relación sentimental con Feid.

«El año pasado… la vida me tiró al suelo, me pateó, me empujó, me pisoteó, me hizo dar vueltas», confesó.

«Estoy dejando todo atrás. Estoy soltera y, para ser honesta, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola», afirmó.

Además, apuntó que como mujer latina de familia tradicional, a veces se enseña a las personas a entregarse hasta «el punto de perderte a ti misma». Incluso dio a entender que ella fue la que terminó la relación.

«Cuando terminé mi última relación, al principio pensé: ‘¡Guau, estoy aquí otra vez!’. Pero luego lo vi como: ‘¡Guau, qué hermoso que haya tenido el valor de decir que ya no quería estar ahí!’», concluyó la intérprete de «Provenza».