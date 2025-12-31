De Patricia Fuenmayor a Eduardo Serrano: Los venezolanos famosos que fallecieron en 2025

El paso de cada año marca a las personas y la sociedad de distintas formas. Hay acontecimientos memorables y felices, a la vez que se dan eventos trágicos, como la muerte de artistas y famosos.

Durante este 2025, numerosas figuras del cine, televisión y el arte venezolanos fallecieron. Desde Caraota Digital, los recordamos, destacando su valor dentro del mundo del espectáculo y cómo se ganaron el corazón de los ciudadanos.

FALLECIDOS ESTE 2025

Patricia Fuenmayor (periodista): la corresponsal de Univisión murió a los 51 años luego de una «dura batalla contra el cáncer». Originaria de Maracaibo, su fallecimiento generó gran conmoción en el gremio periodístico y televisivo.

Eduardo Serrano (actor): la estrella de la televisión venezolana falleció en Estados Unidos el pasado 11 de septiembre. Luchó por más de una década contra un cáncer de pulmón.

Eduardo Sapene (periodista): el ícono de la televisión y radio venezolana falleció a los 72 años, apenas semanas después de la partida de su esposa. Murió en un hospital del Doral, en Estados Unidos.

Floria Márquez (cantante): la Show-woman de Venezuela falleció a finales de octubre de este año por un accidente cerebrovascular. Durante su carrera, se presentó en distintos países y compartió escenario con íconos latinoamericanos.

Julio Alcazar (actor): aunque nació en España, creció y desarrolló su carrera en Venezuela. El también director de teatro y televisión, aclamado por el sector artístico nacional, murió en agosto a los 82 años, producto de una enfermedad.

Rubby Pérez (cantante): el ícono del merengue murió mientras hacía un concierto en la discoteca Jet Set de República Dominicana, junto a más de 200 personas, cuando colapsó el techo del edificio. Siento sumamente querido en Venezuela, recibió la nacionalidad postmortem a mediados de este año.

Otros casos memorables a tomar en cuenta son los siguientes:

Betty Ruth (actriz)

Chumico Romero (actriz)

Fernando Delfino (presentador)

Carmen Landaeta (actriz)

Julio Alcazar (actor)

Isaias Urbina (director musical)

Gilberto Giménez (cantante)

Floria Márquez (cantante)

Asdrúbal Meléndez (actor)

Freddy Salcedo (cantante)

Carlos Cerruti (productor de televisión)

Richard Febles (diseñador de modas)

Rodolfo Saglimbeni (director de orquesta)

Rodolfo Rodríguez (radiodifusor)

Luis Alberto Lamata (director de cine y televisión)