De ‘bichota’ a conejita: Las picantes poses de Karol G para la revista Playboy

La cantante colombiana Karol G sorprendió al mundo del entretenimiento al protagonizar la nueva portada de la revista Playboy en su edición de primavera 2026. Las candentes fotografías se viralizaron en redes sociales.

La sesión fue realizada hace unas semanas en Los Ángeles, Estados Unidos, por la fotógrafa Gray Sorrenti. En las imágenes se aprecia que se alejó de las ediciones digitales o filtros excesivos, optando por una estética más natural.

«Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije a mí misma: me elijo a mí misma. Elijo mi poder», dijo Karol G a Playboy. En tal sentido, aseguró que protagonizar la portada de la revista simboliza encontrar su «mujer salvaje interior».

«¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero. Porque crecí inspirada en lo hermosas que se veían las mujeres de la revista, y ahora tengo la oportunidad de ser esa hermosa y sexy mamasota de la revista. ¿Por qué no?», sentenció Karol G.

Playboy ha hecho varias publicaciones sobre Karol G en las últimas horas y se han viralizado rápidamente. Ahora los fanáticos de la cantante están expectantes al lanzamiento de la revista.

KAROL G CONSULTÓ CON UNA AMIGA

Karol G dijo que, tras recibir la propuesta de Playboy, se contactó con su amiga, la actriz Sofía Vergara. «La llamé y le dije, ‘Si tú me dices que no lo haga, no lo hago’», explicó la cantante, de acuerdo a Infobae.

La respuesta de Vergara fue clara y directa: «Mijita, ¿con ese cuerpo? Cuando llegues a esta edad te dices: ‘¡Uy, por qué no posé esa vez! ¡Debí haber posado más en tanga!’ Solo una cosa: ¡no muestres la cuc*!».

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Karol G le tomó la palabra a Sofía Vergara y aceptó ser la nueva portada de Playboy, la revista para adultos más popular del mundo. En la entrevista con el medio, aseguró que busca «reclamar su propio cuerpo» con esta sesión.