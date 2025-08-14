De Barquisimeto para el mundo: Diseñadora venezolana Yenny Bastidas está nominada a los Latin American Fashion Awards

La diseñadora venezolana, oriunda de Barquisimeto, Yenny Bastida fue nominada en la categoría Proyecto Artesanal de los Latin American Fashion Awards, una premiación de moda destinada a los diseñadores latinos en el mundo.

En entrevista para Circuito Onda, Bastida contó que anteriormente estuvo nominada para otra categoría en los premios. Sin embargo, este año fue postulada nuevamente, convirtiéndola en la única venezolana nominada en la categoría de proyectos artesanales.

“Tienes que celebrar desde la nominación”, agregó la diseñadora.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

La creadora destacó que este logro es fruto de una profunda investigación en sostenibilidad, elemento clave para impulsar su propuesta. Así como del rescate y la preservación de técnicas artesanales y labores manuales, pilares que le han abierto paso en esta importante plataforma internacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: MIRLA CASTELLANOS Y RUMMY OLIVO CANTARON EN UN RESTAURANTE DE ESPAÑA, VENEZOLANOS NO AGUANTARON LAS LÁGRIMAS

Yenny Bastida fundó su marca en 2003, luego de completar sus estudios en Caracas y cursar una especialización en Milán. Desde entonces, ha mostrado una notable resiliencia en medio del contexto venezolano, reinventándose para subsistir y mantener su visión.

“Entre 2013 y 2014, reunió a un equipo de mujeres talentosas que trabajan desde su estudio. Así como a equipos satélite de artesanos que trabajan desde otras regiones del país. Trabajan exclusivamente desde valores y principios como la sostenibilidad y la ética laboral, con un ADN inspirado en la cultura popular venezolana”, reseñó Yenny Bastida, en su propia página web.