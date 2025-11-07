Daniela Barranco estalló en la Casa de Alofoke: «No me iría de aquí por un hombre, que me saquen arrastrada»

La venezolana Daniela Barranco estalló en la Casa de Alofoke y aseguró que no abandonará el popular reality como circuló en redes sociales.

Además, destacó que menos lo haría por un hombre, al hacer referencia a JLexis, como muchos pensaron.

«Quiero que quede claro que jamás me iría de aquí por un hombre y si me van a sacar tiene que ser arrastrada o el público el que lo decida», expresó.

En ese sentido, llamó a JLexis y le comentó que escuchó todo lo que hablaron en la casa. «Alimentar la narrativa de que yo estaba enamorada de ti, que tú me gustas», dijo.

«Acabo de ver que todos velan por sus propios intereses, pero que se sepa también que cuando las cámaras no estaban prendidas y no nos estaban grabando, el que me buscaba eras tú», acotó.

Volvió Dani barranco y se prendió esa casa 🔥🔥🔥 #LaCasaDeAlofoke2 pic.twitter.com/H8Bb1PiX5H — 🫶🏼 (@Guille_x6) November 6, 2025

Asimismo, Daniela Barranco tildó de «perdedor» al cantante Michael Flores.

«Aprovechar que yo no estoy en la casa y decir que yo estaba en ti, eso es horrible. Pero tú los dos primeros días que estabas acá no sabías ni siquiera dónde enterrarlo si con Gracie, La Perversa o conmigo. No importa si tú no lo quieres admitir, tu problema es que no te callas la boca», comentó.

De igual forma, Barranco sostuvo que Michael la llamó «débil». «Pero débil es una persona que no sabe cuando callarse. Así que quede claro que los dos (Michael y JLexis) están quedando como unos imbéciles afuera», apuntó.