Caraota Show

Daniela Barranco estalló en la Casa de Alofoke: «No me iría de aquí por un hombre, que me saquen arrastrada»

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La venezolana Daniela Barranco estalló en la Casa de Alofoke y aseguró que no abandonará el popular reality como circuló en redes sociales.

Además, destacó que menos lo haría por un hombre, al hacer referencia a JLexis, como muchos pensaron.

Leer Más

Demolieron casa donde vivió Gustavo Cerati y lo que hallaron enterrado debajo de ella fue espeluznante
Demolieron casa donde vivió Gustavo Cerati y lo que hallaron enterrado debajo de ella fue espeluznante
Murió merenguero Rubby Pérez, hallaron su cuerpo entre escombros de la discoteca en Dominicana
El espectacular traje típico de Nary Battikha para el Miss Grand International, un homenaje a «las reinas venezolanas»

«Quiero que quede claro que jamás me iría de aquí por un hombre y si me van a sacar tiene que ser arrastrada o el público el que lo decida», expresó.

En ese sentido, llamó a JLexis y le comentó que escuchó todo lo que hablaron en la casa. «Alimentar la narrativa de que yo estaba enamorada de ti, que tú me gustas», dijo.

«Acabo de ver que todos velan por sus propios intereses, pero que se sepa también que cuando las cámaras no estaban prendidas y no nos estaban grabando, el que me buscaba eras tú», acotó.

Asimismo, Daniela Barranco tildó de «perdedor» al cantante Michael Flores.

«Aprovechar que yo no estoy en la casa y decir que yo estaba en ti, eso es horrible. Pero tú los dos primeros días que estabas acá no sabías ni siquiera dónde enterrarlo si con Gracie, La Perversa o conmigo. No importa si tú no lo quieres admitir, tu problema es que no te callas la boca», comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: ASÍ FUE EL ENCONTRONAZO ENTRE DIOSA CANALES Y PERVERSA EN EL REALITY «LA CASA DE ALOFOKE» 

De igual forma, Barranco sostuvo que Michael la llamó «débil». «Pero débil es una persona que no sabe cuando callarse. Así que quede claro que los dos (Michael y JLexis) están quedando como unos imbéciles afuera», apuntó.

 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Miss
Rompió el silencio el estilista involucrado en polémica con Miss Chile en el Miss Universo, esto dijo sobre lo ocurrido
Caraota Show
Premios Grammy: Rawayana fue nominado con «Astropical» y Bad Bunny hizo historia por esta razón
Mundo
Cabello
Cabello anunció la incautación de más de mil kilos de estupefacientes en Lara y esto reveló sobre intervenciones a cárceles
Venezuela