«Un paraíso»: Así disfrutó Noel Schajris, cantante de Sin Bandera, de las hermosas playas de Los Roques

Noel Schajris, cantante de Sin Bandera, viajó esta semana a Los Roques en Venezuela para disfrutar de sus hermosas playas.

«Más de dos décadas escuchando que este lugar era un paraíso, hoy por fin vengo a confirmarlo», expresó en sus redes sociales junto a una serie de imágenes.

Asimismo, indicó que durante su visita al archipiélago hizo un gran amigo. «No sé su nombre pero eso no importó, hubo una conexión de almas. Somos uno con todo lo que nos rodea. No hay separación, nunca la hubo».

«En el silencio escuchamos la verdad .. y cuando escuchamos desde el silencio entendemos que siempre lo supimos..

ONE .. JUST ONE», comentó.

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LOS CONCIERTOS

Luego de tres años de ausencia en los escenarios venezolanos, el dúo Sin Bandera regresa al país como parte de su gira internacional Escenas Tour, con la que celebra 25 años de trayectoria artística.

La esperada visita, producida por FC Producciones (@fcproduccionesca) y Tu Evento (@tueventopl), incluirá presentaciones en tres ciudades clave del país: el 6 de junio en Marina Incuba (Lechería), el 11 de junio en el Palacio de Eventos (Maracaibo) y el 14 de junio en la Terraza del CCCT (Caracas), marcando así su reencuentro con el público venezolano.

Leonel García y Noel Schajris celebran este aniversario con el lanzamiento de Escenas, un álbum compuesto por diez temas que abordan historias de vida, amor y desamor, reflejando la evolución y madurez del dúo dentro del pop romántico.

El repertorio de la gira incluye nuevas canciones como “¿Qué culpa tiene ella?”, “Nunca” y “Ha sido bueno”, junto a clásicos que han marcado a varias generaciones, entre ellos “Kilómetros”, “Suelta mi mano”, “Te vi venir” y “Que me alcance la vida”, consolidando su vigencia en la escena musical latinoamericana.