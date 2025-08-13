«Creo que soy mitad extraterrestre»: Machine Gun Kelly sorprende a sus fanáticos

El popular cantante Machine Gun Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, sorprendió a miles de fanáticos cuando reconoció que desconoce varios aspectos de su vida y cree que es «mitad extraterrestre».

Baker protagonizó el último episodio de The Late Late Show, conducido por James Corden. Durante una de rondas de preguntas sobre su vida, el cantante afirmó que no conocía varios datos y hasta llegó a dudar sobre la identidad de su padre.

«No lo sé. Estoy empezando a pensar, mi piel se rasga y sana muy rápido. Hay cosas así por las que he comenzado a preguntarme: ¿Quién es mi padre, sabes?», dijo Baker, quien tuvo que hacer frente al abandono de su progenitor durante su infancia.

Baker brindó una respuesta un poco críptica, por lo que Corden le preguntó si creía que pudiera ser proveniente de otro planeta. La respuesta del cantante sorprendió a todos, al revelar una anécdota personal de su madre.

«Le dije: ‘¿Hubo algún periodo de tiempo en el que desaparecieras?’ y mi madre respondió que si ‘con una criatura alta y flaca’», dijo Baker. «Me dijo que tuvo la sensación de que en un momento fue abducida. Así que pensé: ‘¿Quizás hay algo de eso?’», acotó.

BAKER CREE EN LOS EXTRATERRESTRES

Después de brindar estas impactantes declaraciones, Baker confesó que cree en la existencia de vida extraterrestre. Incluso, el compositor aseguró que observó dos objetos voladores no identificados (OVNI).

«Vi vida en este planeta algo que venía de otro planeta, hace dos noches. Flotaba sobre un lago en Thousand Oaks», dijo Baker en la entrevista que principalmente era para explicar el título de su canción Concert of Aliens.

En otra ocasión, Baker apreció varios objetos volando en el cielo durante un viaje a Bora Bora, en la Polinesia Francesa. Poco después, vio cómo una esfera pasó cerca del agua y luego desapareció tras una montaña.

Las declaraciones de Baker se dieron durante la gira de medios para promocionar Lost Americana, su nuevo álbum. Tras su lanzamiento el pasado 8 de agosto, los críticos destacaron el estilo pop rock del disco.