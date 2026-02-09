¿Confirmado el romance? Las imágenes virales de Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos en el Super Bowl

El siete veces campeón mundial de la Formula 1, Lewis Hamilton, acaparó los focos durante el Super Bowl luego de aparecer acompañado de la empresaria e influencer Kim Kardashian, lo que para muchos se tradujo en la confirmación del romance.

Aunque las cámaras no captaron gestos románticos evidentes, para muchos la sola presencia de ambos en uno de los palcos del estadio confirma la relación sentimental.

Ambos caminaron juntos, conversaron de cerca y parecían no prestar atención al revuelo que causaron a su alrededor.

Cabe recordar que la pareja lleva días viajando por todo el mundo. Las semana pasada visitaron un club de campo en Reino Unido y posteriormente viajaron a París antes de arribar a los Estados Unidos.

«Kim y Lewis mantienen su relación muy discreta. En Estelle Manor (el club de campo) comían en un salón privado y en Rosewood ocurría lo mismo. Condujeron juntos desde Oxfordshire hasta Londres para poder pasar un tiempo de calidad juntos», informó The Sun.

Kardashian y Hamilton se conocen desde hace más de una década. El gusto por la moda los ha hecho coincidir en más de una ocasión, lo que ha fortalecido su relación. Además, el piloto fue cercano al exmarido de Kardashian, el rapero Kanye West.

Todo esto ocurre en un momento complicado para la carrera profesional de Hamilton que se prepara para comenzar una nueva temporada con la escudería Ferrari, después de que en 2025 no lograra cumplir con las expectativas que había tras su llegada al equipo italiano.

Hamilton estuvo en una relación intermitente con Nicole Scherzinger entre 2007 y 2015. También se lo ha relacionado en el pasado con Rihanna, Kendall Jenner, Gigi Hadid, Shakira y otras estrellas de alto perfil.

Por otra parte, después de divorciarse de Kanye West en 2022, Kim tuvo una relación pública con Pete Davidson y un rumoreado romance con la estrella de la NFL Odell Beckham Jr.