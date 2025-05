Concierto de terror: Bailarina de Los Ilegales se quemó con un lanzallamas en pleno espectáculo

Segundos de terror se vivieron en un concierto de la agrupación dominicana Los Ilegales en la ciudad de Monterrey, en México, cuando una bailarina llamada Pamela vivió un momento cercano a la muerte por un lanzallamas cercano al escenario.

En redes sociales se viralizó el video grabado en pleno concierto. Mientras que el intérprete está cantando uno de los temas de la banda, Pamela está a su lado haciendo la rutina de baile con sus colegas.

De un momento a otro, un lanzallamas cercano al escenario se activó y lanzó una llamarada directamente al rostro de Pamela. La bailarina se llevó las manos al rostro y salió rápidamente del escenario.

Los internautas quedaron impresionados con el video y manifestaron su indignación por la ausencia de medidas de seguridad. Además, otros cuestionaron el uso de fuego en pequeño escenario ubicado en un anfiteatro cerrado.

¿QUÉ PASÓ CON PAMELA?

Apenas el video se viralizó, la agrupación compartió el metraje y aclaró el estado de Pamela. «Gracias a Dios, nuestra bailarina ya se encuentra bien después del incidente en Monterrey», agregó.

Por su parte, Pamela hizo una publicación en su Instagram y confirmó que el suceso no pasó a mayores. Sin embargo, reconoció que sufrió quemaduras leves en su rostro y buscará «visitar a los médicos correspondientes».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ILEGALES (@ilegalesoficial)



«Yo estoy bien. Desde ese entonces, la cara no ha dejado de arderme y soy muy cuidadosa con mi piel, por dentro y por fuera. Por el maquillaje, no me afectó tanto la cara. Se me quemó un poco los cabellos, las pestañas y la cara ardiendo», añadió.

Pamela subrayó que volvió a Santo Domingo sin mayores contratiempos y no hay nada de qué preocuparse. De igual forma, defendió a Los Ilegales de la ola de críticas y aseguró que la agrupación «está pagando los gastos médicos».