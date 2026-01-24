CON SELLO VENEZOLANO: La reacción viral del hijo de Chayanne tras semanas sin ver a su familia por su participación en un reality

Lorenzo Figueroa, hijo del cantante Chayanne y de la venezolana Marilisa Maronesse, tuvo un emotivo reencuentro virtual con su madre, su padre y el resto de su familia, luego de tres semanas sin poder verlos debido a que participa en un reality show deportivo.

A través de una videollamada, Figueroa no ocultó su emoción al poder ver nuevamente a sus seres queridos. «¡Mami, bendición, bendición!», gritaba efusivamente mientras su madre lo saludaba con euforia.

En la conversación también estuvo presente su novia, sus abuelos y, por supuesto, quien no podía faltar: su padre, Chayanne. «¡Wow! Es increíble, es increíble. Estoy feliz pero los extraño», manifiesta.

Al ver a su pareja, Figueroa le recuerda lo mucho que la ama, mientras que sus compañeros participantes también se unieron al saludo.

Cabe mencionar que su madre, Marilisa Maronesse, es nativa de Turén, estado Portuguesa. Maronesse se casó con Chayanne, con quien tuvo dos hijos, Lorenzo e Isadora, y a su vez es tía de Lele Pons.

¿QUIÉN ES LORENZO FIGUEROA?

Lorenzo Valentino Figueroa, hijo del cantante Chayanne y la exreina venezolana Marilisa Maronesse, nació en Miami, Florida. A diferencia de su hermana Isadora Sofía, el joven de 28 años decidió mantenerse alejado de la industria musical para forjar una trayectoria profesional propia, según El Espectador.

El joven obtuvo su título en Negocios y Finanzas en la Universidad Internacional de Florida durante el año 2021. Inmediatamente después de su graduación, Lorenzo incursionó en el sector empresarial como cofundador de una marca de ropa urbana con sello miamense.

Además de su rol como emprendedor, el hijo del artista puertorriqueño cultiva una estrecha relación con el deporte desde su etapa estudiantil. Figueroa practicó baloncesto universitario y hoy proyecta su pasión por el fitness y los entrenamientos en sus redes sociales.

Lorenzo Figueroa dio un giro a su carrera al integrarse a la décima edición del programa Exatlón Estados Unidos. El empresario abandonó temporalmente la oficina para enfrentar las exigencias físicas y emocionales del reconocido reality de competencia.