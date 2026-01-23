VIRAL: Bad Bunny planea usar un vestido en show de Super Bowl «para honrar la cultura drag y queer»

El cantante puertorriqueño Bad Bunny avanza en los preparativos para su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl, en donde pretende usar un vestido «para honrar la cultura drag y queer».

Una fuente cercana al cantante habló con Radar Online sobre los planes de Bad Bunny para el esperado espectáculo. Aunque falta conocer varios detalles, afirmó que prepara un homenaje a la rebeldía cultural, el drag y la resistencia.

«Definitivamente, usará un vestido», detalló la fuente, que confirmó un show dedicado a generaciones de drag y resistencia. «Es un impactante gesto político disfrazado de alta costura», agregó.

De acuerdo a un estilista involucrado en las pruebas de vestuario para el show, Bad Bunny «ama la controversia». «Vive para traspasar los límites», agregó, a la vez que recordaba que el cantante «no apuesta por lo seguro».

BAD BUNNY Y MAGA

Tras la elección de Bad Bunny para el espectáculo, se generó un amplio debate en redes sociales. Aunque muchos fanáticos defendieron al cantante, numerosos internautas, muchos de ellos conservadores, lamentaron la designación y hasta llamaron a un boicot.

A pesar de las críticas, la National Football League (NFL) ratificó a Bad Bunny como cartel del espectáculo, pero se podría llevar una sorpresa. «La NFL no tiene ni idea de lo que se avecina. Cero», afirmó la fuente.

Otra fuente aseguró que Bad Bunny no ha brindado mayor atención a las críticas desde el movimiento MAGA. «Que se quejen. El vestido ya se está confeccionando», afirmó esta persona, quien subrayó que el cantante no se ha molestado en lo absoluto.

Todo parece indicar que el espectáculo de Bad Bunny dará mucho de qué hablar y no estará exento de polémica. «Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender», dijo en octubre tras anunciar su show en el Super Bowl.