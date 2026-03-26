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Con chaleco antibalas y fuertemente custodiada, Yailin La Más Viral acudió a Fiscalía y quedó en libertad bajo fianza

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
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Yailin

Como si se tratara de una peligrosa delincuente, la artista de música urbana Yailin La Más Viral llegó a la Fiscalía fuertemente custodiada para escuchar la lectura de cargos en su contra y posteriormente recibir la medida de libertad condicional bajo fianza.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver que el traslado a la Fiscalía ocurrió bajo un fuerte operativo policial, en el que Yailin esta resguardada por varios elementos de seguridad y equipada con un chaleco antibalas y un casco.

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Durante la audiencia la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo le impuso una fianza de RD$500 mil, el equivalente a poco más de 8.500 dólares estadounidenses, por estar presuntamente vinculada a posesión ilegal de armas de fuego.

Cabe recordar que el arresto de Yailin ocurrió cuando se desplazaba en un vehículo junto a otras personas. Durante la intervención policial, las autoridades encontraron dos armas de fuego dentro del automóvil ( una pistola Glock 19 de quinta generación y una pistola Zoraki, ambas con cargadores y municiones), lo que dio origen al proceso judicial.

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Tras su detención, Yailin fue trasladada inicialmente a la Fiscalía de Santo Domingo Este y posteriormente a la cárcel preventiva de San Luis, donde permaneció bajo custodia mientras avanzaban las investigaciones preliminares.

El equipo legal de la intérprete sostiene que Yailin es inocente. Según su versión, uno de los acompañantes habría admitido que las armas eran de su propiedad y que las introdujo en el vehículo sin conocimiento de la artista.

Mientras tanto, el Ministerio Público de ese país continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocorrido y determinar responsabilidades.

Tras recibir el beneficio de la fianza, la cantante continuará el proceso en libertad bajo las condiciones establecidas por el tribunal. Hasta el momento se desconoce cuándo será su próxima audiencia.

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