Clases a Clara Vegas y posible regreso al Miss Venezuela: Las revelaciones de Gisselle Reyes sobre su futuro

Gisselle Reyes, la reconocida profesora venezolana de modelaje y pasarela, aclaró los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre su posible regreso a la organización Miss Venezuela.

Reyes explicó que todo surgió cuando Clara Vegas le dijo que quería ver clases con ella antes de ganar el Miss Venezuela. En ese momento, la profesora le dijo que le daría clases una vez obtuviera la corona.

En este sentido, mostró su disposición para prepararla de cara al Miss Universo. No obstante, aclaró que tiene actualmente a otras candidatas como Nicaragua y Honduras.

«Clara es muy imponente, espontánea, pero le hace falta en la pasarela una presencia más aplomada. Yo sé lo que quiero para ella, vamos a ver», indicó en conversación con Simón Villamizar.

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Asimismo, dio detalles sobre los acercamientos que ha tenido con ella. «Harry Levy ya me llamó, de hecho en una hora estoy con él otra vez, pero estamos viendo la posibilidad, a ver qué podemos hacer, porque como tengo tanto trabajo acá. Él conoce mi trabajo, sabe que es impecable y yo lo que quiero es lo mejor para mi país», expresó.

Por otra parte, explicó que tras su salida de la organización Miss Venezuela y para evitar cualquier inconveniente, en muchos casos ha tenido que dar clases a las concursantes a escondidas, como le ocurrió con Stephany Abasali.

«Para que no pasara nada yo solamente le dije, quédate callada que a ti lo que te interesa es ganar el Miss Venezuela y tú vas a ser Miss Venezuela», recordó.

Para finalizar, dejó abierta la posibilidad de su regreso al Miss Venezuela. «Estamos hablando».