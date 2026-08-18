«Cuando llegue el momento me voy a lanzar»: Diosa Canales reiteró su deseo de ser candidata presidencial, esto le ofrecería al país

La vedette venezolana, Diosa Canales, aseguró que mantiene en pie su idea de postularse a la presidencia de Venezuela en unas elecciones.

«Eso está en pie. Sé que es un tema complicado, que pueden agarrar como burla por ser quien soy y eso lo comprendo. Pero cuando yo hablo de ser presidenta de Venezuela es porque yo tengo una ideología muy marcada, yo sé lo que es correcto y lo que es incorrecto», comentó.

Durante una entrevista ofrecida al pódcast «No joda chica», Canales sostuvo que «una persona que vaya a gobernar a Venezuela tiene que ser una persona que tenga carácter, principios, que no se deje manipular y que mucho menos que el poder haga que se corrompa».

«Venezuela está mal gobernada porque somos rico en todo, simplemente hay una manera de gobernar que si no robas al pueblo, el pueblo está bien y todo funcionaría», dijo.

Destacó que ella actualmente «no está en el momento indicado como para decir que me voy a lanzar ahorita, pero sí lo tengo en mi mente».

«Cuando digo proponer cosas importantes para Venezuela es la paz del pueblo, estar para el prójimo. El pueblo tiene que estar bien, construcciones, educación, hospitales. ¿Cómo es posible que ganen tan poquito unos profesores cuando el trabajo de ellos es importante al estar educando. ¿Cómo un deportista gana más que un doctor que salva vidas? Sabemos que es lo que está bien y qué está mal, pero no lo hacemos», expresó.

Asimismo, manifestó que «una persona que sea coherente, que no vaya con la intención de robar, sino de hacer, formar, educar, crear, ayudar, servir. Yo creo que eso es lo más importante».

«¿Cómo es posible que en una cárcel manden más ellos que el presidente? No, ahí tiene que haber orden, tienen que estudiar, tienen que preparar. La misma forma que tiene Bukele me parece perfecta. Y sí cuando llegue el momento créanme que me voy a lanzar», sentenció.

LO QUE DIJO DE MARÍA CORINA MACHADO

Además, reiteró que María Corina Machado «es una gran líder».

«Siento que como todos cometen sus fallitas, sus errores, pero su ideología es simplemente salvar a Venezuela de todo este mal momento y poder llevarla a un mejor camino. Eso es lo que queremos todos ¿sí me entiendes? Entonces, por eso mi apoyo a todas las personas o a la persona que se vaya a lanzar, que vaya a estar en pro, que sume, que dé, que construya, que organice, que es todo lo que te estoy diciendo, hay que apoyarlo», apuntó.