A dos días de la final del Miss Universo 2026, donde Clara Vegas Goetz se alzó con el título de segunda finalista, la modelo venezolana rompió el silencio y reaccionó a la controversia que generó el vestido que lució durante la gala final del certamen.

«Suficiente con el vestido. Me rompe el corazón que sigamos dándole vueltas a que si sí, que si no», manifestó la reina de belleza.

A través de sus historias de Instagram, la representante de Venezuela expresó su tristeza ante los constantes comentarios sobre el diseño del venezolano Ángel Sánchez. Lamentó que la discusión sobre su atuendo reste protagonismo a su desempeño, su respuesta y el esfuerzo que realizó durante la competencia internacional.

«Me duele mucho que nos enfoquemos en algo tan superficial. Me duele mucho», agregó.

UN VESTIDO, OPINIONES ENCONTRADAS

El diseño plateado, de estética futurista, generó opiniones divididas entre los seguidores del certamen. La polémica cobró fuerza luego de que Taty Guiribitey, integrante del jurado del Miss Universo 2026, señalara que el vestido habría influido en la evaluación de la venezolana.

Por su parte, Ángel Sánchez reconoció este jueves 26 de noviembre que su creación no favoreció a Vegas, aunque cuestionó que un vestido determine el resultado del concurso.

Clara Vegas pidió dejar atrás la controversia y centrar la atención en su preparación y desempeño en la edición 75 del Miss Universo, celebrada el pasado 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.