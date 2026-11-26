El reconocido diseñador venezolano Ángel Sánchez pidió disculpas por la controversia generada en torno al traje que lució Clara Vegas Goetz en la gala final de la 75.ª edición del Miss Universo, pero defendió que la candidata merecía ganar el certamen por sus méritos integrales.

Durante una entrevista en el espacio digital A Mí Me Parece Podcast, el diseñador habló sin filtros sobre la pieza que dividió opiniones en redes sociales y que algunos sectores señalaron como un factor determinante en el resultado final.

Sánchez confesó que jamás imaginó que su creación desataría tal polémica y lamentó que se intente descalificar a la representante venezolana por su vestuario.

«Hay vestidos horrorosos y ganan la corona. Nunca pensé que mi vestido iba a crear esta controversia, crear este desastre, y pido disculpas porque descalificar a Clara por un vestido, con los méritos que ella había logrado, con su personalidad, con su carisma, con su elegancia, con su cuerpo, no hay derecho«, expresó el diseñador.

Asimismo, el creador cuestionó directamente el veredicto final del concurso, asegurando que la corona debió ser para Venezuela. «Le respondo: Puerto Rico no era la que tenía que ganar, Clara era, con vestido o sin vestido», dijo.

EL VESTIDO

La polémica ha mantenido encendido el debate en las plataformas digitales, donde las posturas se encuentran divididas. Por un lado, un sector del público respalda la apuesta creativa con mensajes que destacan su originalidad: «Ese vestido es espectacular y rompió todos los esquemas, es vanguardista, ya basta de lentejuelas y plumas«.

Por otro, existen usuarios que restan importancia al vestuario frente al veredicto del jurado, señalando que «ya esa decisión estaba tomada, el vestido es la forma perfecta de distraer la realidad».

Con estas contundentes declaraciones, Ángel Sánchez busca cerrar el capítulo de críticas hacia su diseño, devolviendo el foco al desempeño de Clara Vegas Goetz y dejando abierta la discusión sobre los criterios de evaluación en el certamen internacional.