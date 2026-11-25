La gran final de Miss Universo 2026 continúa dando de qué hablar. Esta vez, la presentadora chilena Carolina de Moras puso sobre la mesa el nombre de Venezuela al analizar la eliminación de Dominga López durante la transmisión del certamen a través del canal Mega.

La comunicadora manifestó su inconformidad con la salida de la representante chilena, quien logró posicionarse entre las 12 mejores candidatas de la competencia, pero no consiguió avanzar al Top 5.

«Esta es la parte de los concursos que uno no domina, que empezamos a sacar todo tipo de conclusiones. Yo creo que Dominga estaba de todas maneras para quedar dentro de las cinco», expresó.

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Fue su comentario sobre la clasificación de Venezuela el que llamó la atención. «Creo que efectivamente Venezuela nos quitó la oportunidad, siento que por supuesto se la merecía también», afirmó De Moras, haciendo referencia a la participación de Clara Vegas Goetz.

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TERCER AÑO CONSECUTIVO EN EL TOP 12

Pese a su apreciación sobre los resultados, la presentadora destacó el desempeño de la representante chilena y el orgullo que dejó su participación en el certamen internacional.

«Nos sentimos súper orgullosos, su participación estuvo increíble y claramente mandamos a una gran representante», agregó.

Asimismo, resaltó que Chile consiguió posicionarse dentro del Top 12 por tercer año consecutivo.

Las declaraciones de Carolina de Moras abren el debate sobre las decisiones del jurado y el desempeño de ambas representantes.