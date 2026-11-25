El reencuentro entre Clara Vegas y Harry Levy luego de conocerse los resultados del Miss Universo 2026, dejó en evidencia la cercanía, el cariño y la complicidad que existe entre ambos. Un abrazo envuelto en lágrimas marcó este momento, que quedó captado en un video divulgado por las redes sociales.

«Las palabras sobran cuando un abrazo lo dice todo», expresó Levy, al ser consultado sobre este encuentro con la representante venezolana que se alzó con el título de segunda finalista en la gala número 75 del Miss Universo, donde resultó ganadora la puertorriqueña Jennifer Barreto.

Levy resaltó, además, que «tuvimos chance de acompañarla a su habitación y hubo un momento muy divertido, soltando toda esa energía y emoción. Sus primeras palabras fueron aceptando el destino, confiando en que este paso la llevará a muchísimos logros más grandes».

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PREPARAN SU REGRESO A VENEZUELA

Sus palabras reflejan una relación que trasciende el ámbito profesional y en la que el afecto, la admiración y el respaldo cobran especial protagonismo.

Levy destacó la actitud positiva de Clara ante esta experiencia e informó que la venezolana permanecerá descansando junto a su familia en Puerto Rico, antes de regresar a Venezuela. Se espera que sea recibida «como toda una reina».

La anécdota del abrazo permite conocer una faceta más humana de ambos. Una relación marcada por una amistad que encuentra en los pequeños gestos, las risas y los abrazos su expresión más genuina.