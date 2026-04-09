Caraota Show

Chyno y Nacho lanzan ‘Radio Venezuela’, un disco que reúne decenas de artistas venezolanos

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

(EFE).- El dúo Chyno y Nacho presentó este jueves su nuevo álbum ‘Radio Venezuela’, un proyecto ideado por Nacho Mendoza junto con su sobrino Ignacio ‘Happy’ Mendoza, que reúne a una amplia representación de artistas venezolanos y toma como eje simbólico a la radio como vínculo con el país.

El álbum reúne a artistas venezolanos de distintas generaciones y estilos, en un contexto en el que la presencia internacional de músicos del país ha crecido en los últimos años, detalla el dúo en un comunicado.

Leer Más

|personas
EN VIDEO | Caos en el concierto de Bad Bunny en Perú: Fanáticos entraron a la fuerza tras ser estafados con entradas falsas
El exótico pasatiempo que tiene Belinda por el que deberá pagar una suma millonaria
«Carecen de base real»: República Checa rechazó acusaciones del chavismo sobre «plan para derrocar a Maduro»

El disco incorpora interludios con las voces de Luis Chataing y Renny Ottolina, y cuenta con la participación de 58 profesionales, en alusión al código telefónico de Venezuela (+58).

El repertorio incluye colaboraciones con Rawayana en ‘Corales’, 3AM en ‘Mosca’, Noreh y Luis Silva en ‘D’Pueblo’, así como Akapellah en ‘Na’Guárá de Linda’.

También participan Mau y Ricky en ‘Dónde estás’ y Nella en ‘Momentos’.

El álbum suma además a Micro TDH en ‘Te Extraño’; Caibo, Huáscar Barradas y Rafael ‘El Pollo’ Brito en ‘Mar-a-Caibo’, y a Danny Ocean en ‘Entrégame’. También figuran Elena Rose con ‘D’Lejitos’, Neutro Shorty con ‘Carlitos’ y ‘Fact’, Lasso con ‘Lassoltería’ y Joaquina con ‘Maiquetía’.

El tema ‘Maleta’, junto a 2Merengada, se presenta como una de las piezas centrales del álbum, que también incluye interludios como ‘Chataing’, ‘Gramófono’ y ‘Renny Ottolina’. El proyecto incorpora además a Neomai.

 EFE
ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT, por sus siglas en inglés) aprobó este miércoles, 4 de marzo, la solicitud de American Airlines para reanudar los vuelos desde Miami hacia Caracas y Maracaibo (Zulia), marcando el regreso formal de la aerolínea al mercado venezolano tras más de seis años de suspensión.  
American Airlines anunció la fecha para su primer vuelo entre Caracas y Miami sin escalas tras su regreso al país
EEUU
Exhiben por primera vez el esqueleto de un «Juliasaurus» de seis metros de largo, podría tratarse de nueva especie de dinosaurio
Tendencias
Lo que puede ocultar el prepucio
Columnistas
gamdommarsbahis girişMarsbahisjojobetjojobet girişhacklinkvaycasinocasinolevantholiganbetcasibommarsbahis