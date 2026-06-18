Chyno y Nacho anunciaron nueva gira «Radio Venezuela World Tour»: revelaron cuáles son los países que visitarán

Chyno y Nacho sorprendieron a sus seguidores al anunciar oficialmente el «Radio Venezuela World Tour», una gira internacional que comenzará este mismo 2026 y se extenderá hasta mediados de 2027, con presentaciones en Venezuela, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Europa.

A través de una publicación en Instagram, el dúo venezolano, integrado por Jesús Miranda (Chyno) y Miguel Ignacio Mendoza (Nacho), expresó su emoción por volver a encontrarse con el público tras años marcados por desafíos personales y profesionales.

«Hoy, con muchísima emoción, les anunciamos oficialmente el Radio Venezuela World Tour 2026-2027. Vamos a recorrer Venezuela, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Europa, llevando este proyecto que nació desde el corazón a cada rincón donde haya una historia, un recuerdo y una canción que nos una», comienza la publicación.

Asimismo, los intérpretes de éxitos como «Niña Bonita» y «Bebé Bonita» adelantaron que el espectáculo será un recorrido por las canciones que marcaron su trayectoria, además de incluir nuevos temas de su más reciente producción discográfica,»Radio Venezuela».

«Esta gira será un recorrido por las canciones que han marcado nuestras vidas y también por la música nueva de Radio Venezuela, un álbum que nos permitió reconectar con nuestras raíces, con nuestra cultura y con toda la gente que ha estado a nuestro lado a lo largo de los años», apuntaron.

PAÍSES CONFIRMADOS

Los países y regiones anunciados para «World Tour 2026-2027» son:

Venezuela

República Dominicana

Perú

Argentina

Colombia

Chile

México

Bolivia

Ecuador

Paraguay

Uruguay

Nicaragua

Panamá

Guatemala

El Salvador

Estados Unidos

Puerto Rico

Honduras

Costa Rica

Aruba

Curazao

Brasil

Europa

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¿CUÁNDO VISITARÁN ESTOS PAÍSES CHYNO Y NACHO?

Aunque ya confirmaron que visitarán varios países, todavía no han anunciado las fechas oficiales ni el inicio de la venta de entradas.

«A partir de mañana (este jueves) estaremos anunciando paulatinamente en nuestras redes sociales las fechas y las ciudades de cada uno de los países que formarán parte de este recorrido tan especial», acotaron.

El anuncio de la gira llega poco después del lanzamiento de «Radio Venezuela», su primer álbum en cuatro años y una producción que reúne a destacados artistas venezolanos como Danny Ocean, Rawayana, Elena Rose, Mau y Ricky, Joaquina, Lasso, Akapellah y Neutro Shorty, entre otros.

El disco, publicado por ADA/Warner Music, cuenta con 14 colaboraciones y rinde homenaje a la cultura venezolana mediante referencias a figuras emblemáticas como Luis Chataing y el fallecido Renny Ottolina.