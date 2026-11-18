El conocido cantante venezolano, Roberto Antonio, sufrió un infarto durante la madrugada de este miércoles tras bajar de la tarima, luego de su presentación en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Tras empezar a sentirse mal lo trasladaron de inmediato a Policlínica Maracaibo, en la capital zuliana.

«El artista fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia que resultó exitosa», informó el programa Sábado en la Noche a través de Instagram.

Asimismo, precisaron que actualmente se encuentra estable cumpliendo con el proceso de recuperación, bajo supervisión médica.

Roberto Antonio estaba en Maracaibo como parte de las actividades musicales organizadas por la 60.ª edición de la Feria Internacional de La Chinita.

El artista conformaba parte de las figuras para el concierto de cierre de las festividades en la Curva de Molina, previsto para el miércoles, 18 de noviembre.

El espectáculo también contemplaba la participación de Elder Dayán, Las Chicas del Can e Iluminación Gaita y Show, entre otros exponentes musicales.

Hasta el momento el cantante no se ha pronunciado a través de sus redes sociales sobre lo ocurrido.