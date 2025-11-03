Britney Spears sorprende a todos y elimina su cuenta de Instagram tras polémicas publicaciones

La cantante Britney Spears se encuentra nuevamente en el centro de las miradas, luego de que eliminó su cuenta de Instagram, tras pasar varias semanas haciendo enigmáticas y polémicas publicaciones.

Spears se encuentra envuelta en una nueva confrontación pública con su exesposo Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, Jayden y Sean. Mientras tanto, la Princesa de Pop seguía manejando sus propias redes sociales.

Este domingo, sin ningún aviso previo, Spears desapareció de Instagram. Cuando se intenta acceder a su cuenta, la plataforma muestra el siguiente mensaje: «Ese perfil puede haber sido eliminado».

Hasta el momento, Spears no se ha pronunciado sobre las causas que la llevaron a alejarse de Instagram. Aunque su cuenta de X (Twitter) sigue activa, no la ha usado desde el 16 de octubre.

PUBLICACIÓN DE SPEARS

Cabe destacar que la desaparición de Spears de las redes sociales se dio en medio de un complejo escenario personal. En los días previos, hizo una serie de publicaciones que causaron preocupación entre numerosos fanáticos.

Spears publicó algunos videos y fotografías en los que se refería a sus hijos, quienes viven con Federline en Hawái. Además, desactivó los comentarios de estas publicaciones.

Hace un mes, Spears publicó un video en donde se aprecian varios moretones en sus brazos y vendajes en sus manos. También explicó que se había caído por las escaleras y mencionó la partida de sus hijos a Hawái.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿TE GUSTA AMERICAN HORROR STORY? EL ANUNCIO QUE HICIERON PARA SU NUEVA TEMPORADA QUE EMOCIONÓ A LOS FANS

@britneyspears My boys had to leave and go back to Maui … this is the way I express myself and pray through art … father who art in heaven … I’m not here for concern or pity, I just want to be a good woman and be better … and I do have wonderful support, so have a brilliant day !!! Psss I fell down the stairs at my friend’s house … it was horrible … it snaps out now and then, not sure if it’s broken but for now it’s snapped in !!!Thank u god ♬ original sound – Britney Spears

Spears también hizo otra publicación, el 19 de octubre, donde habló sobre su paso por rehabilitación en 2018. Mediante una confusa metáfora del personaje de Maléfica, aseguró que sufrió «daño cerebral» y una sensación de haber perdido su libertad.

La cantante estaría pasando problemas personas, puesto que sus hijos habrían roto contacto con ella. Mientras tanto, cada vez son más los fanáticos que manifiestan su preocupación por su salud mental.