Terror en el escenario: El aparatoso accidente que sufrió un camarógrafo de Karol G en pleno concierto

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en un concierto de la cantante Karol G en la ciudad de Monterrey, México, cuando un camarógrafo sufrió un aparatoso accidente en pleno escenario.

Los hechos se dieron en la noche del sábado, 7 de noviembre, en el más reciente concierto de Karol G. Miles de fanáticos de la colombiana se concentraron en el Estadio BBVA de Monterrey para una jornada de música y fiesta.

Karol G estaba interpretando su tema Te lleva to, mientras que Zoe Lubeck, cineasta y operador de cámara, grababa el concierto. Lo que no esperaba el hombre es que se iba a enganchar con una cámara aérea.

En cuestión de segundos, el camarógrafo fue levantado por la cámara y voló por los aires, cayendo a un lado del escenario. Videos grabados por fanáticos captaron el momento en que golpea un borde y una luz.

¿QUÉ PASÓ CON LUBECK?

A pesar del grave accidente, Karol G parece no haberse percatado de lo ocurrido y continuó el concierto sin mayores contratiempos. Sin embargo, algunos fanáticos no dejaban de preguntarse sobre el estado de salud del camarógrafo afectado.

Lubeck se pronunció en sus historias de Instagram y aclaró que estaba consciente y estable tras el siniestro. «Parece que el universo tenía otros planes para mí. Estoy bien, gracias familia por todo el cariño. Volveré pronto», dijo.

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El camarógrafo sufrió una fractura en cuatro partes y se tendrá que someter a una cirugía. Por tanto, abandonará la gira de Karol G y se vio obligado a regresar a su casa en Los Ángeles, Estados Unidos.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado respecto a lo ocurrido con Lubeck. No obstante, miles de internautas han dejado comentarios en los videos, que ya cuentan con millones de reproducciones en distintas redes sociales.