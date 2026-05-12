«Bebía mi orina»: Las escandalosas acusaciones de una familia contra Michael Jackson en un documental

Cuatro miembros de la familia Cascio, quienes llegaron a ser sumamente cercanos al cantante Michael Jackson desde la década de los 80, revelaron escabrosos detalles sobre los supuestos abusos sexuales que sufrieron en manos del Rey del Pop.

Los hermanos Cascio hablaron en un nuevo documental llamado Michael Jackson’s “secret” second family break their silence. Según la denuncia, el cantante se aprovechó de la confianza de la familia y el acceso privilegiado para cometer los presuntos abusos.

Dominic, uno de los hermanos, afirmó que los abusos comenzaron a los ocho años y detalló que Jackson le ofreció alcohol y medicamentos. Con el paso del tiempo, habrían comenzado los actos sexuales.

«Él me masturbaba, y luego pasábamos a más cosas, como besos, sexo oral, y él me decía que eso era un vínculo especial que teníamos y me decía cosas como: ‘Solo hago esto contigo’, o ‘Te quiero muchísimo’», afirmó Dominic

También afirmó que Jackson «hacía muchas cosas para demostrar» su afecto. «Ya sabes, algunas de las cosas que hacía eran… bebía mi orina y me decía: ‘Esto es lo mucho que te quiero’», añadió.

LOS DEMÁS HERMANOS

Aunque las declaraciones de Dominic fueron las que causaron más impacto, los demás hermanos también acusaron a Jackson de graves acciones. Eddie, por ejemplo, dijo que el cantante le exigía silencia a cambio de mantener su «relación especial».

Aldo, el menor de los hermanos, aseguró que Jackson comenzó a abusar de él cerca de los «siete años». Estas acciones se habrían mantenido hasta la adolescencia y siempre bajo un discurso de «cariño y lealtad».

Por su parte, Marie, la única mujer entre los hermanos, dijo que Jackson la convenció de que desnudez y el contacto sexual era signos de amor y confianza. En ese sentido, señaló que desde los 12 años tuvo encuentros que se prologaron por cuatro años.

El entorno del cantante ha negado en repetidas ocasiones todas las acusaciones. Marty Singer, el abogado de Michael Jackson Estate, dijo en marzo que los hermanos «afirmaron constante y repetidamente» que el cantante no abusó de ellos.

La familia conoció a Jackson en 1984, cuando Dominic, el padre de los hermanos, era gerente de un hotel en Nueva York en el que el cantante se alojaba a menudo. Se mantuvieron en el entorno del Rey del Pop hasta su muerte.