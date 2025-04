¿Bajo la influencia de sustancias? Los videos virales de Justin Bieber que generaron preocupación entre sus seguidores

El cantante canadiense Justin Bieber ha vuelto a generar preocupación entre sus seguidores, en cuanto a su salud mental y emocional, luego de que se hicieran virales imágenes de él en el festival Coachella de California.

El cantante de 30 años, apareció con actitud errática durante distintas actuaciones del festival. En los videos que circulan en redes sociales, Bieber aparece visiblemente alterado, con movimientos descordinados y una expresión perdida, mientras sostiene conversaciones imprecisas y aparentemente bajo la influencia de diversas sustancias.

this is what justin bieber fans needs to be worrying about instead of being obsessed with selena gomez…. pic.twitter.com/yDvHmGXJTi — . (@selovelenaa) April 20, 2025

A lo largo del fin de semana, se le vio deambular entre escenarios y zonas VIP con una actitud que muchos han descrito como “confusa” y “fuera de sí”.

i kinda feel bad for #her!? because she had to take justin’s little brother out of there because his junkie brother was doing drugs next to him 😭 like girl stand up pic.twitter.com/9ZA7CQZ3zp — ‏ً (@ultravlcz) April 20, 2025

Lo que más ha llamado la atención es un breve clip en el que se le ve interactuando con presuntos miembros de una banda callejera, lo que ha disparado rumores y comentarios entre usuarios que temen que el artista se encuentre en un entorno poco seguro.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Justin Bieber was allegedly being forced to dance to this song with gang members while on drugs at Coachella. pic.twitter.com/htliqvkfG4 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 21, 2025

Además, hace apenas unos días, Bieber protagonizó un altercado con paparazzis en una cafetería de California, un incidente por el cual luego ofreció disculpas públicas, reconociendo que está lidiando con “problemas de ira”.

Pero lo que realmente encendió las alarmas entre sus seguidores fue un directo en Instagram realizado en plena madrugada. En el video, Bieber aparece con la mirada perdida, mientras de fondo suena una canción inédita cuya letra dice: “Estoy harto y cansado de lastimarte, nena”. En un momento del directo, el cantante murmura: “Me da ansiedad tocar esto”.