Bad Bunny se cayó en pleno concierto en México y el video se volvió viral

El artista puertorriqueño Bad Bunny sufrió una caída en pleno concierto durante el inicio del DtMF World Tour 2025 en Ciudad de México.

El Conejo Malo se encontraba sobre “La Casita” durante su primer concierto en el Estadio GNP Seguros ante más de 60 mil asistentes cuando resbaló, lo que se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche.

“La Casita” se trata de un escenario alterno instalado en el centro de la zona General B. Mientras interpretaba una de sus canciones, el cantante resbaló y perdió el equilibrio, cayendo directo en la misma plataforma de este segundo escenario ante la mirada del público.

En el video sobre la caída que se ha hecho ampliamente viral, se puede ver como su pie se deslizó por la superficie del escenario, lo que provocó el incidente. Hasta el momento se desconoce si había agua o se trató de una falla en la instalación de la plataforma.

Lejos de detener el show, el artista comenzó a reírse y reaccionó con rapidez. Mientras tanto, los presentes le respondieron con una fuerte ovación, por lo que pudo continuar con la mejor actitud posible.

¡PONGAN PISO! Bad Bunny se cayó en su primera presentación en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/YKd8eusGV9 — Indie 505 (@Indie5051) December 11, 2025

“¡México, con las manos arriba! ¡Las manos arriba!”, gritó el artista tras recuperarse de la caída.

Además del escenario principal, la disposición de la infraestructura incluye la sección “Vecinos”, ubicada detrás de la tarima principal, con boletos cotizados en 12 mil 183 pesos mexicanos.

El interprete está realizando un maratón de ocho presentaciones en el Estadio GNP Seguros que culminará el próximo 21 de diciembre.