Asalto armado a Cosculluela: Lo amordazaron en su propia casa y se llevaron más de $300 mil en prendas

El cantante urbano Cosculluela fue víctima de un asalto este miércoles en su residencia ubicada en la urbanización Esmerald Lakes, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

Según el informe preliminar de la Policía, el robo ocurrió alrededor del mediodía, cuando dos individuos armados irrumpieron en la propiedad mientras un empleado realizaba labores en el lugar.

Uno de los asaltantes portaba un rifle y el otro una pistola. Ambos amordazaron y ataron al trabajador, a quien le preguntaron directamente por “José Cosculluela”. Minutos después, el artista llegó a la casa y fue sorprendido por los intrusos, quienes también lo encañonaron. Junto a una mujer que se encontraba en el hogar, fueron llevados hasta la sala y retenidos bajo amenaza.

Los atacantes obligaron al intérprete a llevarlos a su oficina y a su habitación, donde sustrajeron pertenencias valoradas en aproximadamente $308,700. Luego, huyeron del lugar a bordo de la guagua del cantante, una Land Rover negra del año 2020, informó El Sol de Puerto Rico.

Las víctimas permanecieron maniatadas durante varias horas, sin posibilidad de comunicarse con las autoridades. No fue hasta cerca de las 5:10 p.m. que lograron alertar a la seguridad de la urbanización, lo que permitió el inicio del operativo policial. Horas más tarde, Cosculluela logró recuperar su vehículo en el municipio de Aguas Buenas.

Como parte de la investigación, agentes ocuparon una máscara que habría sido utilizada por uno de los sospechosos. La Policía también está revisando grabaciones de cámaras de seguridad y realizando entrevistas como parte del proceso.

Los responsables fueron descritos como hombres altos, delgados y vestidos completamente de negro. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas durante el incidente, que está siendo investigado por la División de Robos del CIC de Carolina.