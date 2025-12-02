Caraota Show

Ariana Grande rompe el silencio ante los comentarios sobre su preocupante físico

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

La popular cantante y actriz Ariana Grande rompió el silencio sobre los comentarios respecto a su físico, dejando claro que las críticas sobre su peso y apariencia han llegado hasta sus oídos.

Durante los últimos meses, numerosos internautas han comentado sobre su imagen corporal. Aunque algunas palabras son de preocupación, otros se han enfocado en hacer burlas de la apariencia de Grande.

En medio de la gira de prensa de Wicked: For Good, la secuela del musical estrenado en 2024, Grande compartió en su cuenta de Instagram un extracto de una entrevista concedida en diciembre de 2024 para NBC News.

Grande publicó este video como un «amoroso recordatorio» a sus seguidores. Así pues, buscaba responder indirectamente a los comentarios sobre su imagen, a la vez que alertaba de las consecuencias de estos señalamientos.

EL MENSAJE DE GRANDE

En esta entrevista, la actriz relató cómo maneja las expectativas de la sociedad respecto a su belleza mientras que lidia con la presión del día. Desde un principio, Grande dejó claro que ha estado acostumbrada a esto desde hace más de una década.

«He estado haciendo esto en público, siendo un espécimen en una placa de Petri, prácticamente desde que tenía 16 o 17 años», dijo. «He escuchado todas las versiones de lo que está mal conmigo. Y después, cuando lo solucionas, vuelven a decir que está mal por otros motivos», acotó.

Grande reconoció que es «difícil protegerte de ese ruido» y apuntó que es «horrible» leer esos comentarios sobre su peso. «Esto es algo incómodo sin importar en qué escala lo experimentes. Ya sea dirigido a una celebridad o no», aseveró.

La cantante lamentó que hay una «comodidad que no deberíamos tener al comentar sobre la apariencia o vida privada de alguien». Igualmente, Grande consideró que tiene «mucha suerte» al tener un «sistema de apoyo».

Grande concluye la entrevista enviándole un consejo a sus seguidores, recordándoles que deben «protegerse de ese ruido». «Cuídense porque nadie tiene derecho a decir nada», sentenció.

