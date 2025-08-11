Al estilo de los años 90 y con IA: El video que estrenaron Servando y Florentino junto a Rawayana que está dando de qué hablar

Servando y Florentino continúan marcando huella en la música latina. Después del estreno de su esperado álbum “Se Buscan Vivos o Inmortales”, los Hermanos Primera presentaron el video oficial de su último sencillo promocional “Amor de Motel”, en colaboración con la reconocida banda venezolana Rawayana.

«Amor de Motel» se ha convertido en uno de los temas más comentados del álbum, destacando por su fusión de sonidos tropicales.

Ante esto, estrenaron el videoclip de la canción, creado íntegramente con tecnología de Inteligencia Artificial. El mismo propone una estética cinematográfica que mezcla romanticismo y nostalgia.

LA VERSIÓN DE SERVANDO, FLORENTINO Y RAWAYANA CON LA IA

Y es que gracias al uso de la IA, el video recrea con gran realismo la atmósfera de los años 90, transportando al espectador a esa época dorada de la televisión y la música venezolana.

Incluso, entre las escenas más memorables, destaca la aparición de Daniel Sarcos como presentador de “Sábado Sensacional”, así como versiones juveniles de Servando y Florentino y de los integrantes de Rawayana, tal y como lucían en aquellos años.

“Queríamos cerrar esta etapa con algo muy especial. Amor de Motel es una canción que tiene una vibra diferente, y trabajarla junto a Rawayana le dio un color único que nos encanta compartir con nuestro público”, expresaron Servando y Florentino.

La producción del video representa un paso innovador para la música latina, incorporando herramientas de IA que permitieron recrear atmósferas, rostros y escenarios imposibles de lograr con métodos tradicionales, aportando un lenguaje visual fresco y disruptivo.

El lanzamiento de este videoclip marca el final del ciclo de estrenos audiovisuales de Se Buscan Vivos o Inmortales, antes de que los artistas inicien oficialmente su gira mundial que los llevará por Caracas, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Centroamérica.

LOS COMENTARIOS EN REDES

El video se volvió viral en redes sociales, en apenas dos días tiene más de 83.000 vistas en YouTube.

@gabrielaalvarez8508: Y regresé a esos tiempos donde mi única preocupación era buscar los periódicos y revistas los domingos, lo amo infinito.

@ninoskagraterol3505: Que cómico. La IA no entiende la vibra de Servando y Florentino al bailar. Me gustó Florentino de esa época.

@paocruzc: Floren sale igualito. Que nostalgia el año 1997.

@Mar-s2d2q: Brutal, solo faltó el público más eufórico, así éramos en esa época, bien gritonas y locas.

@yineikhachacon7851: No solamente es un proyecto de vivos o inmortales de la música, revivieron uno de los mejores programas que entretenían a la familia Venezolana. Son unos duros.

@MarielenaHernandez-y8o: Este video nos trajo muchos recuerdos a esas fans enamoradas viejas de 43 años. Bellos se pasaron como siempre. Ahora queremos gira estamos necesitadas de ustedes.

@lisbethbellozambrano245: Ese video era verlos tal cual en Sábado Sensacional, en esos eventos del Monumental de Valencia o San Cristóbal.