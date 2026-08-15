«Ahora me explico varias cosas»: Robbie Williams reveló que fue diagnosticado con autismo

A sus 52 años, el cantante Robbie Williams reveló que le diagnosticaron autismo. El autor de “Take That” afirmó que está luchando contra “pensamientos intrusivos”, según reportó el Daily Mail.

Williams abordó el tema durante una sesión de preguntas y respuestas con motivo del lanzamiento de la colección otoño-invierno de su marca de ropa, Hopeium, en la tienda Flannels.

El intérprete británico dijo que considera su diagnóstico como un “pase libre” o una vía de escape que “explica mucho” de su comportamiento.

Agrego que eso no es todo. También reveló que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). En este sentido, explicó que entre a su cerebro para ser “creativo” como una manera de lidiar con el trastorno.

“Con el TDAH puedes concentrarte total y absolutamente en algo al 1000 %. Sin embargo, con todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntales a mis hijos”, expreso

“Lo que me obsesiona es crear imágenes y hacer cosas divertidas. Si estoy creando imágenes y cosas divertidas, no pienso en mí mismo, porque mi cerebro es increíblemente creativo. Puede volverse creativo con respecto a cualquier cosa del mundo que le provoque pánico o miedo”, añadió Williams.

También recordó que hace poco, mientras viajaba en avión, pensó: «¿Y si tuviera telequinesis y mis pensamientos intrusivos le ordenaran al avión estrellarse?”.

“Ese es el nivel de locura con el que lidio. Lo mejor es entrenar a mi cerebro para hacer algo más productivo que preocuparme por tener poderes sobrenaturales y estrellar un avión”, manifestó, según el tabloide.

El trastorno del espectro autista (TEA) comprende un amplio rango de condiciones caracterizadas por dificultades en las habilidades sociales. Además, desatacan comportamientos repetitivos, y puede incluir dificultades en el habla y la comunicación no verbal.

Cabe recordar que, en octubre de 2025, Williams reveló que padece síndrome de Tourette. Lo hizo durante un episodio del podcast I’m ADHD! No You’re Not, presentado por Paul Whitehouse y la Dra. Mine Conkbayir.

En aquel momento, el intérprete del éxito Angels habló abiertamente sobre el trastorno. Afirmó que sus tics son “pensamientos intrusivos”.

Según la Clínica Mayo, el síndrome de Tourette es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por movimientos musculares o sonidos rápidos, repetitivos e involuntarios (tics).

De acuerdo con la Tourette Association of America, los tics pueden variar de leves a graves y, en algunos casos, pueden resultar debilitantes y provocar autolesiones.

“Me acabo de dar cuenta de que tengo Tourette, pero no se manifiestan externamente”, dijo Williams. “Son pensamientos intrusivos que ocurren”.