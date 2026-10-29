Adiós a una leyenda: Falleció Patrick Stewart a sus 86 años, recordado como el profesor Xavier de la saga X-Men

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto por la partida del actor británico Patrick Stewart, recordado por su trabajo en franquicias como Star Trek y X-Men. Murió a los 86 años en su hogar en Los Ángeles, Estados Unidos.

Su portavoz, Kelly Bush Novak, informó que Stewart murió el miércoles, luego de que una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estaba en compañía de su esposa, Sunny.

«Estuvo rodeado del cálido abrazo de su familia y amigos, entre música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar tras una vida entera dedicada a todos nosotros», indicó la familia en un comunicado.

In lieu of flowers, memorial contributions may be made to:

Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund

https://t.co/luC5CdcWDy

Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources

https://t.co/zvNptfyuNd Photo Credit: Tommy Garcia https://t.co/XNncEVq56X — Patrick Stewart (@SirPatStew) October 29, 2026



Más allá de su rol en el mundo del cine, la familia no dudó en destacar el valor de Stewart. «Atesoraremos por siempre la serenidad y tranquilidad de su rostro, un constante recordatorio de su invencible gracia», indicó.

STEWART, UN ÍCONO DEL CINE

Patrick Stewart permanece en el imaginario colectivo gracias a dos papeles. Se tratan del Capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: La Nueva Generación y el telépata Profesor Charles Xavier en la franquicia de X-Men.

«Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise», indicó la familia.

Marvel Studios manifestó su tristeza por la muerte de Stewart y envió sus condolencias a sus seres queridos y fanáticos. «Fue un talento singular, un colaborador generoso y un verdadero caballero», indicó.

All of us at Marvel Studios are deeply saddened by the passing of Sir Patrick Stewart. Sir Patrick brought Professor Charles Xavier to life with extraordinary grace, intelligence, and humanity, defining the character for generations of fans, from «X-Men» to «Logan» to «Avengers: Doomsday.» He was a singular talent, a generous collaborator, and a true gentleman. Our hearts go out to his wife Sunny, his children, his friends, and the countless fans around the world whose lives he touched with his art. — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026



Además de sus actuaciones para Marvel y Star Trek, Stewart también es recordado por su amplia trayectoria en el mundo del teatro y papeles en obras de William Shakespeare.