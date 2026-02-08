Adiós a un grande de la gaita: Falleció el compositor zuliano Renato Aguirre a los 78 años

La música y el folclore venezolano sufrieron una gran pérdida tras el fallecimiento del compositor Renato Aguirre a los 78 años de edad, dejando así una huella imborrable en la cultura zuliana como uno de los máximos exponentes de la gaita nacional.

Las composiciones del «Poeta Diamantino» trascendieron las fronteras de la región zuliana para convertirse en himnos de la tradición venezolana. Entre sus obras más destacadas figuran canciones emblemáticas como «Sagrada Dama del Saladillo» y «La Elegida».

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá recibirá los restos mortales del poeta para realizar los actos fúnebres oficiales. Dicho recinto, ubicado en el centro de Maracaibo, servirá de escenario para honrar la conexión profunda que Renato Aguirre mantuvo siempre con la Virgen.

La capilla ardiente abrió sus puertas a partir del mediodía de este domingo para que familiares y amigos den el último adiós. Cultores, gremios gaiteros y ciudadanos marabinos acudieron al templo para rendir tributo al hombre que se convirtió en una leyenda de la gaita, reseñó Versión Final.

Su obra permanecerá viva en cada rincón de la región zuliana donde suene una nota de este género musical. El estado Zulia despide así, con gratitud, a un artista que se le considera pieza fundamental dentro de la cultura gaitera.

En vida, se reconoció su legado con la develación de una estrella en el Paseo de las Estrellas del Teatro Baralt, acto realizado el 7 de noviembre de 2024. Con esta distinción, Renato Aguirre pasó a formar parte del selecto grupo de personalidades homenajeadas en el principal recinto cultural de Maracaibo, al pasar a ser la onceava estrella.