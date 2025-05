Actriz de Friends contó cómo es vivir con esclerosis múltiple: «Es un dolor extraordinario»

Una popular actriz reconocida por su participación en series como Friends y Married… with Children habló de su experiencia con la esclerosis múltiple y relató cómo ha sido hacer frente a esta grave enfermedad.

Se trata de Christina Applegate, quien apareció en dos capítulos de Friends interpretando a Amy Green y se ganó el corazón de los fans. Su actuación la llevó a ganar un premio Emmy a mejor actriz invitada en una comedia.

Applegate habló sobre su estado de salud en el pódcast Conan O’Brien Needs a Friend y afirmó que vivir se ha vuelto «muy, muy difícil». Incluso, consideró que si la gente supiera cómo es su día a día no pudieran soportarlo.

«Ya no salgo de mi casa», reconoció Applegate, quien hizo la entrevista desde su hogar. «Es lo peor que he tenido en mi vida. Es lo peor por lo que he pasado», afirmó la actriz al borde del llanto.

APPLEGATE HABLA DEL «ESTIGMA»

La intérprete afirmó que muchos pueden pensar que los famosos no tiene problemas. En ese sentido, consideró que había un «estigma» en su contra y algunos pensaban que había hecho algo para enfermarse.

«Cuando les digo que también tuve cáncer de mama la gente responde ‘Oh debiste haber hecho algo muy malo para merecer eso‘», dijo Applegate. «¿Cómo diablos alguien puede pensar que hice algo para padecer esas enfermedades?», añadió.

La carretera de Applegate se vio truncada cuando fue diagnosticada de cáncer de mama en etapa temprana en 2008. A pesar de que superó la enfermedad al someterse a una doble mastectomía, su presencia en la industria disminuyó.

En 2021, Applegate anunció que fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad incurable que ataca nervios y deteriora el sistema nervioso central, generando debilidad muscular, dolor agudo, adormecimiento y hasta problemas de visión.