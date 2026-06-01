¿Euphoria llegó a su fin? Lo que debes saber sobre el destino de la exitosa serie de HBO

La popular serie Euphoria llegó a su fin tras siete años, tres temporadas y 26 episodios, según lo dio a conocer su creador, guionista y director, Sam Levinson en un podcast y posteriormente la propia HBO al medio Variety.

Levinson dejó claro en conversación con los presentadores Joe Coscarelli y Jon Caramanica que el último episodio de la tercera temporada, titulado “In God We Trust”, fue en realidad el final de la serie.

Aunque esta noticia sorprende a muchos, para otros seguidores de la serie se trataba de un secreto a voces. La propia protagonista, Zendaya, había comentado en entrevistas que creía que la serie terminaría después de la tercera temporada.

Asimismo, habían otros indicios de todas las dificultades que conllevaba para HBO seguir con esta producción. Transcurrieron cuatro años entre la segunda y la tercera temporada. Además, Zendaya y varios de sus compañeros de reparto se convirtieron en celebridades con agendas repletas de películas taquilleras durante ese tiempo.

Debido a todo esto, la tercera temporada sufrió importantes retrasos. Asimismo, Levinson había dicho previo al estreno de esta temporada que escribe cada temporada «como si fuera la última». Asimismo, al ser preguntado dudo sobre una posible cuarta temporada. «No lo sé». Esta respuesta dejó entrever a muchos seguidores que el final estaba cerca.

Junto a Zendaya, el reparto incluía a Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace y Colman Domingo.