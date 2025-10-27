Yván Gil dice que se está desmantelando «una célula criminal financiada por la CIA», estos serían los planes

El canciller venezolano Yván Gil informó este lunes que «se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a una operación encubierta».

Asimismo, acotó que Venezuela ha informado con claridad al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre la «operación de falsa bandera dirigida por la CIA».

«Atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país. Es el mismo guion imperial del barco Maine y del Golfo de Tonkin: fabricar un conflicto para imponer intereses ajenos a nuestra región», dijo.

Gil sostuvo que esperan que Trinidad y Tobago no permita que su territorio sea usado para «maniobras que amenazan la paz del Caribe».

«Respetamos al pueblo de Trinidad y Tobago y confiamos en su conciencia para impedir que su país sea arrastrado a una operación sucia de guerra», dijo en sus redes.

VENEZUE LA NO CAERÁ EN PROVOCACIONES

Además, reiteró que Venezuela «no caerá en provocaciones, pero nadie se confunda: defenderemos nuestra soberanía sin titubeos».

«La Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar debe asumir su responsabilidad ante el Caribe y ante la historia: o se pone del lado de la paz o se hunde en la agenda de la CIA», comentó.