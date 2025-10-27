Venezuela

Yván Gil dice que se está desmantelando «una célula criminal financiada por la CIA», estos serían los planes

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
Foto: Cortesía

El canciller venezolano Yván Gil informó este lunes que «se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a una operación encubierta».

Asimismo, acotó que Venezuela ha informado con claridad al Gobierno de Trinidad y Tobago sobre la «operación de falsa bandera dirigida por la CIA».

Alto Comisionado de la ONU para los DDHH exigió liberación de manifestantes detenidos:
Alto Comisionado de la ONU para los DDHH exigió liberación de manifestantes detenidos: «Todo el mundo tiene derecho a protestar pacíficamente»
Los últimos movimientos del Avión ‘del juicio final’ de Trump que desataron temores de guerra contra Irán
Países Bajos emitió «código rojo» pidiendo no viajar a Venezuela y así respondió el gobierno de Maduro

«Atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país. Es el mismo guion imperial del barco Maine y del Golfo de Tonkin: fabricar un conflicto para imponer intereses ajenos a nuestra región», dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PADRINO LÓPEZ DICE QUE EEUU BUSCA «UN INCIDENTE PARA JUSTIFICAR LA AGRESIÓN» CONTRA EL PAÍS

Gil sostuvo que esperan que Trinidad y Tobago no permita que su territorio sea usado para «maniobras que amenazan la paz del Caribe».

«Respetamos al pueblo de Trinidad y Tobago y confiamos en su conciencia para impedir que su país sea arrastrado a una operación sucia de guerra», dijo en sus redes.

VENEZUELA NO CAERÁ EN PROVOCACIONES 

Además, reiteró que Venezuela «no caerá en provocaciones, pero nadie se confunda: defenderemos nuestra soberanía sin titubeos».

«La Primera Ministra Kamla Persad-Bissessar debe asumir su responsabilidad ante el Caribe y ante la historia: o se pone del lado de la paz o se hunde en la agenda de la CIA», comentó.

