Yecson Lozada y Ramón Lozada rompieron el silencio tras obtener su libertad por el «caso Baduel»

El general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Antonio Lozada Saavedra, celebró su libertad con sus hijos y familia tras casi 10 años detenido como preso político por el «caso Baduel».

Tras abrazarse con sus familiares, se puso una bandera de Venezuela en el pecho y gritó: «¡Viva la libertad!».

«Tengan fe, que todo va a cambiar para mejor. Lo que hemos sufrido, lo hemos sufrido por los venezolanos y lo volveríamos a sufrir si fuera necesario siempre por los venezolanos», señaló entre lágrimas.

9pm. 26 de mayo. Sale del Palacio de Justicia el general (GN), Ramón Antonio Lozada Saavedra. De los casi 10 años detenido, pasó 4 en el hospital militar con un cuadro de diabetes, hipertensión entre otras patologías… pic.twitter.com/PkPdzsydeA — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) May 27, 2026

Por su parte, el sargento primero del Ejército, Yecson Lozada, quien también pasó casi 10 años como preso político por el «caso Baduel», hizo un llamado de reconciliación a todos los venezolanos.

«Estando allá adentro conocimos lo que es el amor de Dios, lo que es la fe en realidad ya que por ello pudimos tolerar tanto tiempo en esos lugares donde pudimos estar», comentó a la prensa.

«Lo más importante es que todos los compañeros que hayan estado en mi condición que salgan sin odio en su corazón, porque es la única manera de unir a un pueblo, con amor, es el único llamado que yo le hago a todo el pueblo como tal, y mucho más a aquellos que estuvieron privados de libertad», agregó.

Palabras del sargento primero del Ejército, Yecson Lozada quien pasó casi 10 preso por el llamado “caso paracaidistas” pic.twitter.com/8SacDdhr9o — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) May 27, 2026

Asimismo, destacó que se encontrará a un país muy cambiado con respecto al que dejó hace casi una década. «Para mí es un país totalmente nuevo porque tengo casi una década privado de libertad, pero indiferentemente, tengo la oportunidad una vez más de reunirme con mi familia, disfrutar con ellos, tratar de hacer momentos agradables con mis hijas y sencillamente olvidar el ayer».

«En el corazón de las personas que hemos estado en estas condiciones, lo que no puede permanecer es el odio. Hago un llamado a la paz, a que no guarden ninguna rencilla contra ningún sistema porque sería perder la batalla. Hay que olvidar todo, comenzar desde cero, solo eso», concluyó.