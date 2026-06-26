Yaracuy fue el epicentro de los terremotos pero no ha reportado víctimas

Yaracuy fue el epicentro de los dos terremotos que han causado una tragedia inédita en Venezuela. A pesar del impacto telúrico, en la entidad no se presentó ninguna situación de gravedad.

El gobernador de Yaracuy, Leonardo Intoci ofreció detalles de la situación en el estados tras los terremotos que ocurrieron el pasado 24 de junio, y que causaron una catástrofe nacional.

Al respecto, indicó que la mayoría de los reportes se dieron en Veroes y en el área metropolitana. En Cocorote una casa se desplomó, allí habitan 11 personas y, afortunadamente, ninguna se encontraba en el lugar al momento del hecho.

También una casa se derrumbó en el sector Punta Brava de San Felipe, reseño Yaracuy Al Día.

Intoci dijo que en el hospital de San Felipe ocurrieron daños menores, nada que comprometa la atención de salud.

Sobre servicio de electricidad registra complejidad, solo esta energizado menos del 50% del estado, por lo que se aplica la administración de carga, además se está apoyando a los estados Falcón y Carabobo con suministro de energía ya que su situación al respecto es más crítica todavía.

El mandatario local informó que este viernes saldría hacia La Guaira un contingente de 100 hombres calificados en materia de rescate y salvamento para apoyar, así como maquinaria pesada para ayudar en la remoción de escombros.

Anunció que en la sede del Cuerpo de Bomberos están recibiendo donativos de ropa, alimentos perecederos, enseres y todo lo necesario para los afectados y no descartó que la Ciudad Deportiva sea refugio para familias damnificadas.