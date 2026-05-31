Wingo comenzó a vender boletos para la ruta Bogotá-Porlamar que iniciará el 27Jun, este es el precio en que se pueden adquirir

La aerolínea colombiana Wingo comentó a comercializar los boletos para su vuelo entre Bogotá, y Porlamar, en el estado Nueva Esparta. Este nuevo destino tiene previsto inaugurarse el 27 de junio, informó la empresa.

En la página web de la aerolínea se informa que la frecuencia de los vuelos será de una vez a la semana. La salida está prevista para el sábado y el regreso para el domingo.

Según WINGO, el vuelo inicial de esta nueva ruta saldrá de Bogotá a las 10:30 de la noche, hora de Colombia, y llegará a Porlamar a las 2:01 de la mañana, hora de Venezuela. El tiempo de duración de viaje es de 3 horas y media aproximadamente.

Por otro lado, la salida desde Porlamar se ha programado a las 3:14 de la mañana, hora de Venezuela. El arribo a Bogotá está programado para las 4:45 de la mañana, hora de Colombia.

En cuanto a los precios de los boletos, se informó que el de ida y vuelta, comenzará en 498,60 dólares. Este costo se mantendrá entre el 27 de junio al 12 de julio. Todo depende de la clase en la que el pasajero desee viajar.

Igualmente, se supo que los vuelos se realizarán en aviones Boeing 737-800 con capacidad para 186 pasajeros.

La tarifa más económica incluye únicamente una maleta personal pequeña, como un morral o cartera. Equipaje de mano, maletas registradas, selección de asiento y otros servicios tienen cargos adicionales.

RUTA VALENCIA BOGOTÁ

La aerolínea tiene planeado iniciar la ruta entre Valencia y Bogotá para el 14 de julio, con tres vuelos semanales.

Esta nueva ruta Valencia-Bogotá operará los martes, jueves y domingos.

Wingo ya opera las rutas Caracas-Bogotá, con frecuencia diaria, y Caracas-Medellín, con tres vuelos semanales.