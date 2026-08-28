«Voy más fuerte que nunca»: Opositor Omar González regresó al país, estuvo un año en el exilio tras abandonar la Embajada de Argentina

El dirigente de Vente Venezuela, Omar González, regresó al país luego de un año en el exilio tras abandonar la Embajada de Argentina en Caracas.

González arribó al Aeropuerto Internacional de Barcelona, Anzoátegui, donde lo recibió un grupo de activistas de Vente Venezuela. Asimismo, estuvieron presentes en la terminal aérea los opositores Henry Alviárez y Juan Pablo Guanipa.

El dirigente salió de la embajada en lo que se denominó la Operación Guacamaya. Luego de las negativas del Gobierno para aceptar el exilio, logró burlar a los custodios de la embajada y escapar del país junto a las otras personas que se encontraban con él.

Justo antes de subir al avión, González se comunicó con todos los venezolanos. «Regreso hoy a mi querida tierra patria, Venezuela a sumarme a la brega de los venezolanos por alcanzar la libertad y la democracia».

#28ago | Llegó a Venezuela el dirigente opositor Omar González. Más temprano, González anunció a través de un video que regresaría al país. González, quien forma parte de la dirección nacional del partido Vente Venezuela, permaneció un año y medio refugiado, junto con otros… pic.twitter.com/cY1NvoQfvE — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 28, 2026

«Voy más fuerte que nunca, después de haber pasado un año y medio en la embajada de Argentina en Caracas, que el régimen de Nicolás Maduro convirtió en una prisión y que con el apoyo de Estados Unidos pude ser rescatado conjuntamente con mis compañeros de la Comisión Nacional de Campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia», indicó.

Asimismo, anticipó lo que se avecina para el país. «Regreso sin otra aspiración que acompañar a los venezolanos que tienen una acumulación de tragedias después de 27 años de destrucción y saqueo. Espérenme Venezuela, que estaré acompañándolos en cada parte del territorio nacional, en lo que puedo considerar la antesala de la llegada de la líder de los venezolanos, María Corina Machado».

EL MENSAJE DE MARÍA CORINA

Tras el arribo de Omar González al país, María Corina Machado se pronunció en sus redes.

«Nuestra primera guacamaya aterrizó en Venezuela. Mi querido Omar, qué emoción tan grande siento por este regreso a tu adorada Anzoátegui. Por el pronto retorno de todos los venezolanos a casa», expresó.