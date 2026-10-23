VIRAL: Lo que dijo Henry Alviárez cuando le preguntaron por el regreso de María Corina al país

El dirigente político Henry Alviárez ofreció nuevos detalles sobre el regreso al país de la líder de la oposición, María Corina Machado.

Preguntado sobre los rumores de su regreso en los próximos días, respondió: «Absolutamente, porque es una ciudadana que tiene plenos derechos civiles, políticos, no tiene deudas con la justicia y es la líder del pueblo venezolano. Nosotros vamos a avanzar en función de construir un gran acuerdo de unidad nacional para unificar la familia venezolana, para empezar a prepararse para ese proceso transicional que nos va a llevar a esa transición deseada».

Por otra parte, cuestionó las conclusiones que tuvo esta nueva ronda de negociación entre la AN 2015 y el gobierno. «No han acordad absolutamente nada, lo que son ofrecimientos. ¿Qué han acordado? ¿Qué derecho ciudadano se validaron? Ahora están planteando la revisión de todas las leyes. Señores, nosotros estamos de acuerdo en institucionalizar el país, está muy bien que nombren al TSJ, pero eso no soluciona el problema del sistema judicial que es un problema estructural. De la revisión de las leyes sin duda hay que desmontar el andamiaje legal para sostener una revolución, pero ¿Eso en qué ayuda a los ciudadanos hoy en día? ¿Eso les va a traer platica al bolsillo? ¿Van a liberar a los presos políticos, que hay más de 350? ¿Con eso vamos a conquistar la anhelada libertad? ¿Van a haber instituciones serias? Absolutamente no».

Atención. «@MariaCorinaYA aterriza en Venezuela en los próximos días para preparar la transición», dice @HenryAlviarez, coordinador de @VenteVenezuela, desde Maracaibo para #GaliciaEnLaCalle. https://t.co/ihr4PQnoix — Rafael Galicia (@Galiciaj) October 23, 2026

«El ciudadano no quiere promesas, quiere certeza. Para salir de este problema hay que fijar una fecha de elección presidencial», añadió.

Para finalizar, se refirió a la delegación que enviarán para recuperar el oro en Inglaterra. «Eso si les interesa el retorno el oro, pero no les interesa el retorno de María Corina que es el oro de la gente, porque es el espíritu de libertad. Eso es lo que nosotros estamos procurando, derechos civiles, derechos ciudadanos y lo que al final aspiramos entre todas las cosas es que Venezuela vuelva a reconciliarse en un marco de justicia».