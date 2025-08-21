VIRAL: Las primeras imágenes de los tres leones que nacieron en el Zoológico de Mérida

Venezuela

El Zoológico Chorros de Milla, ubicado en Mérida, informó el nacimiento de tres leoncitos durante las últimas horas. Los cachorros son hijos de la pareja Murachi y Carú, principales atracciones de este centro de conservación animal.

A través de sus redes sociales, el zoológico difundió las primeras imágenes de los cachorros junto a su madre Carú, generando gran entusiasmo entre los visitantes y seguidores.

Según informó el Zoológico Chorros de Milla, los tres leoncitos están bajo observación veterinaria las 24 horas para garantizar su bienestar y se estableció un cerco de protección alrededor de los felinos para proporcionarles tranquilidad.

Por ahora el público puede conocer a los cachorros a través de una pantalla instalada en el parque. «Nuestras tres crías se mantienen bajo estricta vigilancia, y hemos dispuesto una pantalla para que todos puedan acercarse y verlos», destacaron en su comunicado.

Murachí, el león blanco del parque y ahora padre de los cachorros, recibió a Carú en octubre de 2024, desde entonces los médicos veterinarios, así como todo el equipo humano del parque, puso mucho empeño en la tarea de unirlos, alimentarlos y cuidarlos para finalmente dejar que la naturaleza hiciera su magia.

Los comentarios en redes sociales cada vez son más, entre ellos destacan: «Que hermosa y sus leoncitos, gracias por el gran esfuerzo y trabajo que han hecho» y «Hermoso. Gracias por su labor también veterinario», escribieron usuarios enalteciendo el trabajo que realiza día a día el equipo del Zoológico Chorros de Milla, en Mérida.

 

 

