VIRAL: Doctor Lenín Peña habló sobre polémica con una ‘deuda’ tras sepelio de su pareja que murió en terremotos

A través de las redes sociales se reveló una polémica surgida entre el médico Lenín Peña y el influencer Gabriel Méndez. Esto, a raíz de una recolección de fondos para el sepelio de la pareja del galeno, Yordi Paredes.

Como se recordará, Peña se hizo viral luego de los terremotos del 24 de junio en La Guaira, cuando dedicó varios días a buscar el cuerpo de su pareja, el modelo Yordi Paredes.

A más de dos meses de los sismos, y luego de que efectivamente Peña encontrara el cuerpo de su novio, el influencer Gabriel Méndez denunció en su cuenta en Instagram que este supuestamente le adeuda dinero. “Me debe 1.500 dólares del velorio de su marido y él no me lo ha pagado”, afirmó.

Méndez presuntamente habría ayudado a la recolección de fondos para el sepelio de Paredes.

La respuesta de Lenín Peña, también a través de una publicación en su cuenta en Instagram, surgió casi de inmediato. Dijo que, en relación con esa recolección de fondos él no tuvo acceso al dinero.

Agradeció a todas las personas que aportaron para el entierro de Yordi y aclaró que “la cuenta que se colocó fue de la persona que colocó el video (Méndez), a la cual no tuve acceso a contabilizar cantidad de personas ni montos. Al día de hoy, aparentemente no fue suficiente y tengo un saldo deudor. Pero estoy seguro de que todos pagaron eso, con los diferentes aportes que realizaron”.

Asimismo, destacó que “cuando uno ayuda, se hace de corazón y con el alma, sin esperar nada a cambio, porque entonces sería un intercambio o una negociación”.

Finalmente, dijo que actualmente está pasando por el duelo por la pérdida de su pareja, “del amor de mi vida y no estoy pensando en sustituirlo”.

Polémica en redes: influencer acusó al doctor Lenín Peña de no pagar $1.500 prestados para el velorio de Yordi Paredes. Videos: cortesía pic.twitter.com/d2oDk6s9pV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 31, 2026